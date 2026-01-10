Počinju Nekršteni dani i traju do Bogojavljenja: Srbi nesvesno prave u tom periodu ovu grešku, veruje se da njom navlače na sebe urok i privlače bolesti

Period nakon trećeg dana Božića, od 10. pa sve do 19. januara i praznika Bogojavljenja, naziva se Nekršteni dani, jer je ovo period tokom kojeg Isus Hrist nije bio kršten. Karakteristično je da se tih dana nikako ne posti, čak ni u sredu, niti ni petak, izuzev Krstovdana (18. januara), koji se uvek posti, ma koji dan bio.

Koja je bila najveća zaštita od svega lošeg tokom Nekrštenih dana?

Verovalo se da puna trpeza, razgovor i okupljanje porodice imaju posebnu moć. Sitost, smeh i bliskost smatrani su snažnijim štitom od svakog straha koji je pratio nekrštene dane.

Šta se dešava sa decom rođenom u ovom periodu?

Posebna verovanja vezivala su se za decu rođenu u ovom periodu. Smatralo se da ih može pratiti slabije zdravlje ili nemiran život. Kao vid zaštite, stariji su imali poseban običaj. Detetu se svake godine u vreme nekrštenih dana oblačila košulja tkana pored ognjišta. Vatra je u narodnoj svesti bila simbol života, topline i sigurnosti, pa se verovalo da takva košulja ima moć da dete sačuva od zla.

Važna pravila se u kući poštovala

Žene nisu prele niti tkale, a pranje veša se izbegavalo. Posebno se pazilo da se belo rublje ne ostavlja napolju, jer se verovalo da može privući zle sile. Najveća pažnja bila je usmerena na decu - smatralo se da su ona najranjivija, te da se preko njihove odeće ili stvari može naneti bolest ili urok.

Noći su posebno opasne

Verovalo se da su noći tokom nekrštenih dana naročito opasne. Sa zalaskom sunca, prema predanju, izlazile su nečastive sile koje su lutale do prvih petlova. Zbog toga se savetovalo da se noću ne izlazi iz kuće bez velike potrebe. Ako se put nije mogao izbeći, ljudi su sa sobom nosili beli luk, krstić ili oštar metalni predmet, jer se smatralo da takvi simboli odbijaju zlo i štite putnika.

U nekim krajevima, naročito u istočnoj Srbiji i vlaškim selima, kuće su se noću držale u polumraku. Prozori su se zatvarali, zavese navlačile, a svetlost se prikrivala kako ne bi privukla ono što ne treba. Voda koja je noću stajala u posudama nije se pila, jer je vladalo uverenje da u nju mogu ući zli duhovi i nauditi onome ko je koristi bez razmišljanja.

Autor: D.Bošković