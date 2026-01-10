AKTUELNO

Domaći

Ćerke potpuno slomljene! SAHRANJENA JOVANKA JOLIĆ: Najbliži je ispratili na večni počinak

Izvor: Blic.rs, Foto: Pink.rs, Društvene mreže ||

Sahrana Jovanke Jolić je održana danas na groblju Lešće u Beogradu. Ona je preminula 4. januara nakon što joj je pozlilo dok je bila napolju, usled čega se srušila na zemlju. Najbliži su se danas oprostili od Jovanke Jolić na Lešću gde je sahranjena.

Jovanka Jolić je, naime, preminula 4. januara, a kako mediji navode, u pitanju je prirodna smrt.

Jovanka se kako se navodi nezvanično, bila dugo bolesna. Porodica, prijatelji i komšije su se danas okupili na Lešću kako bi se oprostili od Jovanke Jolić.

Ćerke su skrhane bolom primale saučešće od porodice i prijatelja.

Jovanka je postala hit na mrežama nakon neverovatne izjave da najbogatiji čovek sveta Ilon Mask zapravo vuče korene iz Republike Srpske, što je izazvalo lavinu komentara i podsmeha.

Govorila je i o tome kako su Srbi najstariji narod, što je mnogima bilo čudno, ali je ona tvrdila da za sve postoje dokazi. Takođe je i tvrdila da su Kinezi izvršili genocid nad Srbima, te da "ispod kineskog zida ima najviše srpskih kostiju".


Njena izjava da su Srbima "prvo uzeli Egipat" jedna je od najšerovanijih na društvenim mrežama. Ona se u medijima predstavljala kao istoričar umetnosti i "stručnjak za konspirologiju", zvaničnih potvrda o njenom obrazovanju - nema.

Foto: Facebook.com

Komšije slomljene zbog smrti

Inače, komšije internet senzacije, Jovanke Jolić, bile su u šoku kada su saznali za smrt komšinice.

- Bila je dobar komšija. Žao mi je što se ovo desilo i na način na koji se desilo. Bila je fina žena, ćerke njene poznajem. Imam samo reči hvale. Možda je neko imao nesuglasica sa njom, ali kad se sve sabere nije bila loš čovek. Nismo ovo očekivali, rekao je jedan komšija.

Kako smo saznali od komšija sa ćerkom Angelinom je živela, dok je druga ćerka udata i živi sa suprugom i decom.

Autor: S.M.

#Groblje

#Jovanka Jolić

#Lešće

#Sahrana

#večni počinak

POVEZANE VESTI

Domaći

Jezivi detalji smrti Jovanke Jolić! Telo teoretičarke zavere pronađeno na Voždovcu u snegu

Domaći

Jovanka Jolić nađena mrtva u snegu?! Internet gori, nižu se stravične teorije

Domaći

Brat Slađane Milošević bio SKRHAN OD BOLA na sahrani rok princeze, svi u SUZAMA: Nije bila deo ovog vremena!

Hronika

SAHRANJENA ANA RADOVIĆ Ocu stradale devojke pozlilo, intervenisala Hitna pomoć: Reka ljudi je ispratila na VEČNI POČINAK

Showbiz

SAHRANJENA SLAVNA GLUMICA! Tuga u Zagrebu, na večni počinak je ispratili najvoljeniji!

Domaći

TUGA NA NOVOM GROBLJU: Glumci se okupili kao bi na večni počinak ispratili ćerku Buleta Goncića, neutešna porodica jedva stoji na nogama (FOTO)