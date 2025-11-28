SAHRANJENA ANA RADOVIĆ Ocu stradale devojke pozlilo, intervenisala Hitna pomoć: Reka ljudi je ispratila na VEČNI POČINAK

Ana Radović (20) sahranjena je danas na zlatiborskom groblju. Ona je nestala 23. novembra, a nejno telo pronađeno je nakon trodnevne potrage u "audiju" koji se nalazio u betonskom propustu na magistralnom putu kod Čačka.

Automobil u kojem je pronađeno Anino telo, vozio je Aleksandar M. (37), koji je, takođe, stradao u toj saobraćajnoj nesreći.

Aninom ocu pozlilo, intervenisala Hitna pomoć

Opelo za mladu Anu održano je najpre u 12 sati u dvorištu porodične kuće Radovića, a veliki broj ljudi poslednji put se oprostilo od Ane. Okupljena porodica i prijatelji izjavljivali su saučešće ocu Milošu, majci Gorici i bratu Luki.

Kako si nam ispričali prijatelji ove porodice sahrana tragično nastradale devojke bila je izuzetno potresna za sve. Aninom ocu pozlilo je nekoliko puta, zbog čega je intervenisala Hitna pomoć, koja je sve vreme bila dežurna na groblju, pišu Novosti.

Nestala 23. novembra

Podsećamo, Ana Radović (20) nestala je 23. novembra kada je sa prijateljem Aleksandrom M. (37) krenula sa Zlatibora u Beograd.

Ona se tog dana u 18.45 čula sa bratom. Roditelji su je nakon toga zvali bezbroj puta, ali odgovora od njihove ćerke nije bilo.

Telefon Ane Radović bio dostupan 14 sati

Mobilni telefon nesrećne devojke bio je dostupan skoro 14 sati, nakon čega se ugasio.

Majka nestale Ane Radović prijavila je njen nestanak 24. novembra.

Policija, vatrogasci-spasioci i ronioci pretraživali su jezero Međuvršje kao i reku Moravu od 25. novembra.

Meštani su pronašli "audi", u kojem se kasnije ispostavilo da su tela Ane i Aleksandra, 26. novembra.

Muškarac čije je telo pronađeno sa Aninim bio obezbeđenje Nebojše Stojkovića Stojketa.

Ovo je mapa kojom se kretala Ana Radović pre nego što je stradala.

U četvrtak se o Aleksandru M, koji je poginuo sa Anom Radović, oglasio lider desničarske organizacije Pavle Bihali otkrivši da su bili prijatelji.

