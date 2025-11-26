AKTUELNO

Hronika

PINK.RS SAZNAJE! Ana i vozač 'audija' smrti ostali na mestu MRTVI! Ovo su najnoviji detalji TRAGEDIJE koja je potresla Srbiju! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Printscreen Nestali Srbija/Privatna arhiva ||

Nakon trodnevne potrage za nestalom Anom Radović (20), građani su danas pronašli vozilo u kojem je ona bila sa Aleksandrom M. (37).

Kako je Pink.rs već pisao, nestanak Ane Radović roditelji su prijavili u ponedeljak, a od juče su policiji i vatrogasci-spasioci pretraživali jezero Međuvršje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri.

Foto: Pink.rs

Nažalost, jutros je prekoputa jezera, u uskom, betonskom propustu pronađen prevrnut "audi" sa dva tela unutra.

Foto: Pink.rs

Kako Pink.rs nezvanično saznaje, njih dvoje su na mestu ostali mrtvi.

Takođe, saznajemo da mesto tragedije nije pretraženo, već je potraga bila bazirana na jezeru.

Video: Pink.rs

U toku je obdukcija, nastradali na telima nisu imali previše vidljivih povreda.

Uskoro više detalja...

Autor: D.Bošković

#Ana Radović

#Pink.rs

#Srbija

#Tragedija

#aleksandar m.

#ovčarsko kablarska klisura

#saznajemo

#Čačak

POVEZANE VESTI

Hronika

DETALJNA MAPA KRETANJA ANE RADOVIĆ! Evo kojom rutom je išla, i gde je tačno 'audi' sleteo: Nakon nesreće uputila 2 poziva u pomoć... (VIDEO+FOTO)

Hronika

MUŠKARAC KOJI JE POGINUO U KOLIMA SA ANOM IMAO KRCAT DOSIJE! Evo za šta je sve vozač 'audija' kažnjavan (FOTO/VIDEO)

Hronika

PINK.RS DONOSI PRVE FOTOGRAFIJE SA LICA MESTA: Pogledajte gde je pronađen audi u kojem je pred nestanak bila Ana

Hronika

UMRLA U MUKAMA: Ana je posle nesreće bila živa, uputila dva 'panik poziva' (FOTO+VIDEO)

Hronika

ANA (20) PRED NESTANAK BILA U NAĐENOM AUTOMOBILU! Hitne službe se uputile na lice mesta: Ne zna se da li u vozilu ima ljudi

Hronika

RADIO ZA STOJKETA, PREŽIVEO ATENTAT, PA POGINUO S ANOM (20)! Ovo je Aleksandar koji je sleteo 'audijem' u kanal kod Čačka (FOTO+VIDEO)