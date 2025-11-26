PINK.RS SAZNAJE! Ana i vozač 'audija' smrti ostali na mestu MRTVI! Ovo su najnoviji detalji TRAGEDIJE koja je potresla Srbiju! (FOTO+VIDEO)

Nakon trodnevne potrage za nestalom Anom Radović (20), građani su danas pronašli vozilo u kojem je ona bila sa Aleksandrom M. (37).

Kako je Pink.rs već pisao, nestanak Ane Radović roditelji su prijavili u ponedeljak, a od juče su policiji i vatrogasci-spasioci pretraživali jezero Međuvršje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri.

Nažalost, jutros je prekoputa jezera, u uskom, betonskom propustu pronađen prevrnut "audi" sa dva tela unutra.

Kako Pink.rs nezvanično saznaje, njih dvoje su na mestu ostali mrtvi.

Takođe, saznajemo da mesto tragedije nije pretraženo, već je potraga bila bazirana na jezeru.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

U toku je obdukcija, nastradali na telima nisu imali previše vidljivih povreda.

Uskoro više detalja...

Autor: D.Bošković