PINK.RS DONOSI PRVE FOTOGRAFIJE SA LICA MESTA: Pogledajte gde je pronađen audi u kojem je pred nestanak bila Ana

Porodica nestale devojke je potvrdila da je u pitanju automobil u kojem je pre nestanka bila Ana Radović (20).

Za sada nije poznato da li je u automobilu nestala devojka, s obzirom na to da je vozilo ostalo zaglavljeno u kanalu i čekaju se hitne službe da utvrde da li u njima ima osoba.

Vozilo je nađeno na ulasku u Ovčar banju, sa desne strane, posle splava Lanterna nađen je automobil za kojim se tragalo posle jučerašenje dojave da je taj automobil sleteo u jezero.

Vozilo se ne nalazi u jezeru, zatečeno je pored puta zaglavljeno u betonskom propustu.

Ne zna se da li se u vozilu nalaze tela, kako se pretpostavlja, dvoje ljudi. Čeka se dolazak tužioca i otpočinjanje uviđaja na relativno nepristupačnom terenu.

Automobil su pronašli građani koji su odmah o tome obavestili policiju i hitne službe.

Policija je obezbedila lice mesta i ne dozvoljava pristup kako se ne bi uništili odredjeni tragovi i dokazi.

Ana Radović (20) nestala je 23.11. kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. Poslednji put, sa njom se čuo brat, a poziv se dogodio u 18.45 sati. Nakon poziva, Ana je, prema rečima oca, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nema nijedan trag o tome gde se devojka nalazi.

Autor: S.M.