AKTUELNO

Hronika

MISTERIJA NESREĆE NA JEZERU MEĐUVRŠJE SVE VEĆA! Majka prijavila nestanak ćerke sa Zlatibora, policija dobila NOVI SMER istrage (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: RINA ||

U užičkom Osnovnom tužilaštvu juče je prijavljen slučaj nestale devojke sa Zlatibora.

Međutim, kako nam je rečeno, ne može pouzdano da se tvrdi da li je ta devojka sa Zlatibora možda ista osoba za kojom se traga u Međuvršju, ili je reč o drugoj osobi. Uglavnom, policija radi na oba slučaju.

Video: Video/MUP Srbije

Pet sati nakon dojave da je automobil s dvoje ljudi upao u jezero Međuvršje kod Čačka, policija i vatrogasci i dalje pretražuju teren.

Specijalizovani tim za spasavanje na vodi iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Čačku danas je čamcem obišao deo između dve brane. Iako potraga danas nije dala rezultate, spasioci su najavili da će je nastaviti.

Autor: Iva Besarabić

#Jezero

#MUP

#Nesreća

#Nestanak

#Policija

#Potraga

POVEZANE VESTI

Hronika

JEZIVO NASILJE U NOVOM PAZARU: Muškarac išutirao decu na keju, pojavio se i snimak

Hronika

Policija odmah reagovala povodom prijave napada na ekipu TV N1: Izveštaj će biti prosleđen tužilaštvu

Hronika

Policija traži solovatelja sa Novog Groblja: Ako znate nešto javite se policiji da se reši ovaj i spreči novi slučaj

Hronika

DETALJI ISPITIVANJA UBICA MALE DANKE: Jedan je sve odmah priznao! Devojčica je ubijena samo 7 minuta nakon što je majka prijavila nestanak!

Hronika

DEČKO PRETUKAO DEVOJKU POSLE SVAĐE Ruskinja (23) sa povredama po telu završila u Urgentnom u Beogradu Verbalna svađa eskalirala je u fizički napad

Hronika

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Jezivo vršnjačko nasilje u Zaječaru - devojčicu šutirale i gazile po glavi (VIDEO)