MISTERIJA NESREĆE NA JEZERU MEĐUVRŠJE SVE VEĆA! Majka prijavila nestanak ćerke sa Zlatibora, policija dobila NOVI SMER istrage (FOTO+VIDEO)

U užičkom Osnovnom tužilaštvu juče je prijavljen slučaj nestale devojke sa Zlatibora.

Međutim, kako nam je rečeno, ne može pouzdano da se tvrdi da li je ta devojka sa Zlatibora možda ista osoba za kojom se traga u Međuvršju, ili je reč o drugoj osobi. Uglavnom, policija radi na oba slučaju.

Pet sati nakon dojave da je automobil s dvoje ljudi upao u jezero Međuvršje kod Čačka, policija i vatrogasci i dalje pretražuju teren.

Specijalizovani tim za spasavanje na vodi iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Čačku danas je čamcem obišao deo između dve brane. Iako potraga danas nije dala rezultate, spasioci su najavili da će je nastaviti.

Autor: Iva Besarabić