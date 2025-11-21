Policija odmah reagovala povodom prijave napada na ekipu TV N1: Izveštaj će biti prosleđen tužilaštvu

Izveštaj je prosleđen Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Povodom prijave novinarke i snimatelja TV N1, da su napadnuti 20. novembra ove godine, u blizini Doma Narodne skupštine, policijski službenici PS Stari grad odmah su reagovali i preduzeli sve zakonom propisane mere i radnje iz svoje nadležnosti.

O događaju je sačinjen izveštaj koji je prosleđen Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Policija će i u narednom periodu, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, nastaviti da postupa po nalozima nadležnog tužilaštva u ovom predmetu.

Autor: Pink.rs