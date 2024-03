EVO ŠTA JE NEMANJA BJELICA ISPRIČAO U TUŽILAŠTVU: Govorio o napadu makazama u dečijoj igraonici, a OVO nije hteo da komentariše

Košarkaš Nemanja Bjelica saslušan je danas u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, nakon čega se pridružio i krivičnom gonjenju bivšeg fudbalera Nikole Petkovića.

Nemanja Bjelica je u tužilaštvu istakao da ostaje pri svemu što je rekao i ranije u policiji.

- Bjelica je rekao da je Petković uzeo makaze sa šanka nakon što mu je pretio. Rekao je i da je dete bilo pored njega kada se to dešavalo i da nije želeo da reaguje. O motivu napada Bjelica nije govorio - kaže izvor.

Podsetimo, Petković se sumnjiči da je napao košarkaša Nemanju Bjelicu u jednoj dečijoj igraonici u Beogradu, a sumnja se da je motiv napada to što je Petković u vezi sa Bjelicinom suprugom Mirjanom.

Petković se, nakon što je u medijima objavljeno da se dogodio incident, oglasio saopštenjem u kojem je naveo da Nemanja Bjelica nije napadnut, već je on napadač, "lažna žrtva svojih reči i dela".

- Nemanja Bjelica je poslednja 3,4 meseca konstantno na dnevnom nivou vređao i napadao mene, a ja njega nikada i nigde spominjao nisam. U svojoj odbrani imam mnoštvo njegovih poruka u kojima mene vređa bez ikakvog osnova - rekao je Petković u svom saopštenju za medije.

Petković se zatim osvrnuo i na Mirjanu, Bjelicinu suprugu, za koju tvrdi da je Bjelicina bivša žena.

- Bivša žena Nemanje Bjelice je jedna divna majka i žena, maksimalno posvećena svojoj deci i to svi znaju. Žena koja je trpela fizičko i psihičko nasilje, ali se borila da spase porodicu zbog dece - tvrdi Petković, a mnogi su upravo u ovim rečenicama u njegovom saopštenju videli potvrdu da je sa Mirjanom u vezi.

Potom se bivši fudbaler fokusirao na sam događaj u igraonici i razvoj situacije nakon incidenta.

Moj prilazak njemu je bio isključivo pitanje zašto mene vređa i spominje svakodnevno kad on nema nikakve veze sa mnom. Za zvezdašku javnost je jako bitno da zna da je on rođeni partizanovac i da mu sem bivše žene niko u porodici, kao ni on, ne navija za Zvezdu - rekao je on.

"Gde si, Indijanac?"

Napad na Nemanju Bjelicu dogodio se 3. februara u jednoj dečijoj igraonici u tržnom centru. Incident je snimljen sigurnosnim kamerama, a na njima se vidi kako Bjelica sedi sam za stolom kada mu prilazi Petković i nešto govori.

Zatim, kako se vidi na snimku, Petković odlazi pa se vraća i stoji pored Bjelice dok u rukama drži makaze.

Petković se Bjelici obratio gnusnim i pretećim rečima: "Gde si Indijanac, jeb*ću ti porodicu, decu, ženu i tebe. Uzeću ti pare i iseliti u Prigrevicu", bile su reči koje su čuli svedoci.

Petković je nakon incidenta uhapšen i u pritvoru je proveo 48 sati.

Nakon saslušanja u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, Petković je pušten da se brani sa slobode. Na teret mu se stavlja krivično delo - ugrožavanje sigurnosti i izrečene su mu mere zabrane prilaska i komunikacije sa Nemanjom Bjelicom.

Nemanja Bjelica oglasio se preko advokatice saopštenjem