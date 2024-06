ZLA KOB BORSKOG JEZERA! Jovanka je pre 38 godina NESTALA bez traga: Sudbina dvojice ronilaca koji su tragali za njom LEDI KRV U ŽILAMA!

Zbog nestale devojke na nogama je bila cela bivša Jugoslavija.

Prošlo je skoro četiri decenije od kada se Jovanki Milisavljević, koja je nestala u Boru, gubi svaki trag. Njeno telo nikada nije nađeno, iako je ubica bio uhvaćen i osuđen na osam godina zatvora. Tokom potrage za nestalom devojkom po Borskom jezeru, stradala su i dvojica ronilaca, a nađeno je samo jedno telo.

Za ubistvo Jovanke Milisavljević na kraju je optužen njen tadašnji dečko, Dobrivoje, ali telo nije nađeno, iako je ubica u prvobitnom iskazu rekao da ga je bacio u Borsko jezero. I danas, nakon 38 godina, meštani Bora i okoline pamte misteriju koja im je uvukla strah u kosti. Koliko je misterija nestanka devojke bila velika i ozbiljna najbolje govori da je na nogama bila cela bivša Jugoslavija. Danima se tragalo za Jovankom koja je nestala samo nedelju dana pred svoju svadbu.

Prema opisima poznanika, Jovanka Milisavljević bila je lepa i inteligentna žena, posebno privlačna muškarcima. Iz rodnog mesta preselila se u Bor kod tetke i teče.

Njen teča Miroslav Đorđević pre četiri godine ispričao je u emisiji "Dosije", koju uređuje i vodi Mašan Lekić, detalje kobnog nestanka njegove rođake, kao i svih tragedija koje je povukla Jovankina smrt.

Sa Dobrivojem planirala svadbu



Posle dolaska u Bor Jovanka je našla momka, Dobrivoja. Prema rečima bližnjih, to je bila idealna prilika. U početku je sve izgledalo idilično, čak su planirali i svadbu. Prema rečima teče Miroslava Đorđevića, posle izvesnog vremena porodica je počela da primećuje izvesne promene na Jovanki.

- Bila je tužna, naglo je smršala, nešto ju je mučilo. Samo je govorila da nešto nije uredu, a mi nikada nismo saznali šta - ispričao je teča u dokumentarnoj emisiji "Dosije - Misterija Borskog jezera".

Dan pre nego što će nestati, rekao je teča, Jovankino ponašanje bilo je neuobičajeno.

- Vratila se sa posla, legla je na trosed i mojoj ženi je rekla da oseća da će umreti - rekao je teča Miroslav.



Čudan san teče Miroslava

U noći kada je nestala Jovanka, njen teča imao je čudan san za koji će se kasnije ispostaviti da će biti ključan za otkrivanje misterioznog Jovankinog nestanka.

- U snu mi se pojavljuje sat. San me je naglo probudio i ja sam čuo zavijanje psa sve do pola četiri. Košmar je bio prejak, pa nisam mogao da spavam - ispričao je Miroslav.

Ujutru, po dolasku na posao, na kome je radio zajedno sa Jovankom, primetio je da nje nema.

Zabrinut što je nije našao zove Dobrivoja koji mu je rekao da je Jovanka naprasno odlučila da ode za Beograd. Porodici je to bilo čudno, pa je Jovankin teča uključio i policiju. Dok je potraga trajala, Miroslava Đorđevića nije napuštao osećaj da je u celu priču oko nestanka uključen Dobrivoje. Posle nekog vremena, kako nije bilo ni traga ni glasa od Jovanke, stiže informacija, takođe od Dobrivoja, da mu se Jovanka javila iz Ženeve. Ovo je dodatno podgrejalo tečine sumnje. Počeo je da istražuje navodni poziv i došao do informacije da se on nije ni dogodio. San u kome vidi svoju rođaku Jovanku na dnu jezera, a u kome se pojavljuje i Dobrivojev lik, podstakli su teču Miroslava da ponovo ode u policiju.

- Tamo sam im ispričao sve o snu i svom ubeđenju da je Dobrivoje umešan. Umesto da ispitaju Dobrivoja, oni su počeli da sumnjaju u mene i naređeno mi je da ne smem da se udaljavam iz Bora - ispričao je Miroslav.

Shvativši da je u problemu, Miroslav odlazi u MUP, gde sve svoje sumnje i ubeđenja kuca na čak 22 strane i šalje policiji u Beograd. Nakon što je tamo bio detaljno ispitan, potraga za Jovankom pokreće se ponovo, ovoga puta uz prisustvo i republičke policije.

- Šalju inspektore i psihologe. Bombardovali su me pitanjima sa svih strana, ja ne znam kako sam psihički izdržao. Međutim, počinju da veruju u moju priču i gledaju kako da se istraga usmeri ka jezeru, ali i ka Dobrivoju - ispričao je Đorđević.

Novi trag šok za policiju i priznanje Dobrivoja



Kako je policija obnovila slučaj, saznalo se i da je u vreme kada je nestala Jovanka on morao da radi i da ga nije bilo 6 sati u vreme kada je nestala Jovanka!

Pravi šok za sve koji su tragali za Jovankom usledio je kada je od sudije stigao nalog za privođenje Dobrivoja, koji je priznao krivicu. Istražitelji su ga stavili u čamac i odveli do Borskog jezera, gde im je do detalja ispričao šta je uradio sa Jovankom i njenim telom.

Prema njihovim iskazima, Dobrivoje je planski namamio Jovanku kako bi je se rešio.

- Uzeo je peraja, došao je na jednu špicu kod glavne plaže, tu je zaronio na dah, i kada se umorio pozvao je da siđe da mu da ruku da se ne oklizne na kamen. Povukao je u vodu, udavio je, bacio je na prsa i plivao tako leđno prema brani. Skinuo je sa sebe olovni pojas, prebacio joj je preko glave i jedne ruke i gledao je kako tone. Jako mi je teško bilo. On je planirao da se otarasi nje jer je znala njegovu tajnu koju nije smela da zna - pričaju policajci.

Potraga za telom i još misterioznih smrti



Nakon njegovog priznanja odmah su angažovani i ronioci. Međutim, kako kažu, mulj u tom deli gde je Dobrivoje pokazao da je bacio Jovanku bio je toliko veliki da je mogao ceo tenk da se sakrije.

Drugog dana potrage dvojica ronilaca takođe su misteriozno nastradala. Dok je jednome telo odmah isplivalo, drugo nikad nije nađeno.

Promena iskaza Dobrivoja

Istražitelji kažu da će ovaj slučaj pamtiti po tome što je neko osuđen bez materijalnog dokaza. Iako je Dobrivoje prvo priznao krivicu i detaljno opisao zločin koji je počinio, na suđenju je promenio iskaz.

Uprkos svemu, Dobrivoje je bio osuđen na 15 godina zatvora. Od toga odležao je osam i danas je slobodan čovek.

Jovankino telo nikada nije pronađeno. Kako kažu, verovatno bi se našli neki tragovi ukoliko bi se jezero osušilo potpuno i uklonio mulj.

- Mnogo je vremena prošlo, verovatno bismo pronašli samo delove tkanine i kosti - kažu nadležni koji su ili angažovani na ovom slučaju.

