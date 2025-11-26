AKTUELNO

Hronika

RADIO ZA STOJKETA, PREŽIVEO ATENTAT, PA POGINUO S ANOM (20)! Ovo je Aleksandar koji je sleteo 'audijem' u kanal kod Čačka (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Foto/Printscreen Nestali Srbija/Privatna arhiva ||

Telo Ane Radović (20) je pronađeno u "audiji" koji je sleteo sa puta u betonski propust kod Čačka, a zajedno sa njom u vozilu je bio i Aleksandar Masalušić (37).

Muškarac koji je poginuo u automobilu sa studentkinjom Anom Radović (20), kada je "audi" koji je vozio sleteo sa puta u šanac kod jezera Međuvršje, Aleksandar Mašalušić (37), pripadnik je ličnog obezbeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, prema nezvaničnim informacijama.

Foto: Privatna arhiva

Masalušić je ranjen kada je pokušano ubistvo Stojketa. Uprkos tome, njegovo ime do sada nije se pojavljivalo u medijima i o njemu se malo zna.

Iako je, prema prvim informacijama, rečeno da je Aleksandar Masalušić iz Tutina, on je rodom iz Priboja, sa prebivalištam u Beogradu. Razlog toga da se misli da je iz Tutina bile su registarske oznake "audija" kojim je sleteo sa puta.

Foto: Foto/Printscreen Nestali Srbija/Glas zapadne Srbije/Pink.rs

Navodno je ranije imao niz saobraćajnih prekršaja, zbog čega mu je bila oduzimana vozačka dozvola na nekoliko meseci, a više puta je pred prekršajnim sudovima pravosnažno osuđivan zbog prekoračenja brzine, vožnje za vreme zabrane upravljanja vozilom, vožnje pod dejstvom narkotika. On je više puta pravosnažno osuđivan pred prekršajnim sudovima u Valjevu, Prijepolju i Požegi zbog prekoračenje brzine, vožnje za vreme zabrane, zatim jednom pod dejstvom narkotika...

Nebojša Stojković Stojke, čiji je pripadnik obezbeđenja bio Aleksandar Masalušić,  punio je stupce crne hronike zbog toga što je pokušano njegovo ubistvo 8. avgusta 2017. godine, kada je sa četiri metka ranjen u glavu i grudi, a napadač mu je odsekao vrh jednog prsta.

Video: Pink.rs

Preživeo je napad, ali je uhapšen u velikoj policijskoj akciji koja se dogodila iste godine. Prvi put je dospeo u javnostu tokom policijske akcije "Sablja" 2003. godine.

Autor: A.A.

#Aleksandar Masalušić

#Ana Rdović

#Nesreća

#preminuli

POVEZANE VESTI

Hronika

MUŠKARAC KOJI JE POGINUO U KOLIMA SA ANOM IMAO KRCAT DOSIJE! Evo za šta je sve vozač 'audija' kažnjavan (FOTO/VIDEO)

Hronika

OTKRIVENO KO JE BIO S ANOM U 'AUDIJU' SMRTI: S njim u nedelju krenula za Beograd, trag im se izgubio u Ovčarsko-kablarskoj klisuri (FOTO+VIDEO)

Hronika

'ŽELIM DA ZNAM KO JE TAJ ČOVEK KOJI JE VOZIO' Potresno prvo oglašavanje oca Ane (20) koja je poginula kod Čačka: Bila je divno dete...

Hronika

SLETEO SA PUTA ZBOG LEDA: Vožač proklizao kod Čačka, pa upao u kanal!

Hronika

Našli smo testeru i krenuli da krčimo put: Meštani spasili mladića koji je audijem sleteo u kanal kod Topole

Hronika

EPILOG TEŠKE NESREĆE KOD ELEMIRA: Poginuo vozač koji je sleteo s puta i udario u drvo