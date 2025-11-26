OTKRIVENO KO JE BIO S ANOM U 'AUDIJU' SMRTI: S njim u nedelju krenula za Beograd, trag im se izgubio u Ovčarsko-kablarskoj klisuri (FOTO+VIDEO)

Sa Anom Radović (20) sa Zlatibora, koja je nestala na putu do Beograda, a potom pronađena mrtva u automobilu koji je sleteo u betonski propust na putu Čačak-Požega kod Ovčar banje, bio je i njen prijatelj iz Tutina.

Podsetmo, jutros je pronađen automobil, a potom su u njemu uočena dva tela, muškarca i žene.

- Pretpostavlja se da su u pitanju Ana Radović i njen prijatelj, izvensi muškarac iz Tutina koji je 1988.godište. Tela su izvučena iz automobila i odvezena na obdukciju kako bi se ztvrdio tačan uzrok smrti - kaže izvor Kurira i dodaje da se pretpostavlja da je za volanom "audija", tutinskih registarskih oznaka, bio muškarac.

Inače, sumnja se da je automobil s puta sleteo još u nedelju predveče.

- Slučaj je i dalje obavijen misterijom. Ana Radović je u nedelju krenula sa Zlatibora za Beograd gde je strudirala. U nedelju, između 18 i 19 sati se poslednji put čula sa svojim bratom, kada je rekla da je u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Kako se devojka više nije javljala ni porodici ni prijateljima, a u Beograd nije stigla, porodica je sutradan, u ponedeljak, prijavila nestanak - podseća izvor i dodaje da je signal njenog telefona lociran kod jezera Međuvršje, gde je od juče otpočela potraga za automobilom i dvoje putnika - muškarcem i Anom.

Nažalost, jutros je prekoputa jezera, tik uz magistralu u uskom betonskom propustu pronađen "audi".

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Policija na licu mesta obavljalja uviđaj i u toku je utvrđivanje okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće u kojoj su izgubljena dva mlada života.

Autor: M. R.