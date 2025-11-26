Dva tela pronađena su u automobilu koji je sleteo u kanal kod jezera Međuvršje, nedaleko od Ovčar Banje.
Kako se vidi na snimku, vozilo za kojim se tragalo od nedelje bilo je u kanalu tik pored prometne magistrale.
Automobil marke "audi" pronašli su građani.
Vozilo je bočno upalo u propust i ostalo zaglavljeno u njemu.
Tokom istrage biće utvrđeno pod kojim okolnostima je automobil sleteo sa kolovoza, a na obdukciji tela biće utvrđen uzrok smrti.
Podsetimo, policija je od juče tragala za automobilom, prvobitno pretražujući jezero Međuvršje.
U isto vreme prijavljen je i nestanak Ane Radović, studentikinje sa Zlatibora, a porodica je potvrdila da se ona nalazila pre nestanka u automobilu koji je jutros nađen.
Automobil je pak jutros pronađen u kanalu kod Ovčar banje.
Autor: Marija Radić