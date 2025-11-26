AKTUELNO

AUTO TRI DANA LEŽAO U KANALU NA METAR OD PROMETNE MAGISTRALE: Pogledajte gde je pronađen 'audi' u kom je bila Ana! Strašan snimak iz vazduha (FOTO+VIDEO)

Dva tela pronađena su u automobilu koji je sleteo u kanal kod jezera Međuvršje, nedaleko od Ovčar Banje.

Kako se vidi na snimku, vozilo za kojim se tragalo od nedelje bilo je u kanalu tik pored prometne magistrale.

Automobil marke "audi" pronašli su građani.

Vozilo je bočno upalo u propust i ostalo zaglavljeno u njemu.

Tokom istrage biće utvrđeno pod kojim okolnostima je automobil sleteo sa kolovoza, a na obdukciji tela biće utvrđen uzrok smrti.

Podsetimo, policija je od juče tragala za automobilom, prvobitno pretražujući jezero Međuvršje.

U isto vreme prijavljen je i nestanak Ane Radović, studentikinje sa Zlatibora, a porodica je potvrdila da se ona nalazila pre nestanka u automobilu koji je jutros nađen.

Automobil je pak jutros pronađen u kanalu kod Ovčar banje.

PINK.RS SAZNAJE: Obistinile se crne slutnje, u vozilu u kojem je bila Ana Radović pre nestanka PRONAĐENA DVA TELA (FOTO+VIDEO)

