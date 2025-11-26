MUŠKARAC KOJI JE POGINUO U KOLIMA SA ANOM IMAO KRCAT DOSIJE! Evo za šta je sve vozač 'audija' kažnjavan (FOTO/VIDEO)

Aleksandar M. (37) vozio je "audi SQ" koji je sleteo sa puta u betonski propust kod Čačka u kome je poginuo zajedno sa saputnicom Anom Radović (20).

On je bio rodom iz Priboja, sa prebivalištem u Beogradu, iako je prvobitna informacija bila da je iz Tutina - zabunu su unele tutinske registarske oznake "audija".

Kako prenose midiji, imao je pun dosije saobraćajnih prekršaja zbog čega mu je čak bila i oduzeta vozačka dozvola na nekoliko meseci. On je više puta pravosnažno osuđivan pred prekršajnim sudovima u Valjevu, Prijepolju i Požegi zbog prekoračenje brzine, vožnje za vreme zabrane, zatim jednom pod dejstvom narkotika...

Međutim, razlog tragedije kod Čačka zasad nije poznat.

Zvala i "panik poziv"

Podsetimo, potraga za Anom Radović trajala je tri dana, a automobil sa njenim telom i telom Masalušića pronađen je danas.

Kako nezvanično saznajemo, Ana je uputila dva poziva sa mobilnog telefona nakon saobraćajne nesreće, ali je i iz automobila pozvala i "panik poziv".

Anin otac: Ko je vozač?

Otac Ane Radović pita se samo jedno - ko je vozač koji je upravljao "audijem". Kako kaže, Ana je tog dana krenula put fakulteta. Porodici je rekla da ima prevoz sa Zlatibora gde je živela sa njima.

- Ne znam da li ga je poznavala od ranije, ja njega nikada nisam video. Moje dete je bilo divno dete, naša porodica je skladna, nikakvih problema nije bilo. Želim da znam ko je taj čovek koji je vozio - kaže neutešni otac.

Autor: A.A.