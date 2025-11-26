DETALJNA MAPA KRETANJA ANE RADOVIĆ! Evo kojom rutom je išla, i gde je tačno 'audi' sleteo: Nakon nesreće uputila 2 poziva u pomoć... (VIDEO+FOTO)

Nakon trodnevne potrage za nestalom Anom Radović (20), građani su danas pronašli vozilo u kojem je ona bila sa Aleksandrom M. (37). Nažalost, prilikom pronalaska vozila, policija je u njemu pronašla i njihova tela.

Automobil, marke "audi" u kojem su bili nestala Ana Radović (20) i Aleksandar M. (37) sleteo je sa magistralnog puta Čačak-Požega iz, za sada, nepoznatog razloga. Inače, put kojim su išli, pun je krivina.

Tačka 1. kuća

Kako "Blic" piše, Ana Radović je 23. novembra krenula od svoje kuće na Zlatiboru za Beograd gde studira. Kako je njen otac kazao ona se uputila na Pravni fakultet kako bi platila ispite.

Miloš, otac Ane Radović, ispričao je u razgovoru za "Blic" da je njegova ćerka krenula za Beograd sa prijateljem koji je išao u tom pravcu.

Kako se sumnja, Ana i Aleksandar kretali su se magistralnim putem u pravcu Beograda, kada je on iz još uvek neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo u betonski propust.

Otac stradale devojke ispričao je da je ona u toku puta razgovarala sa bratom. Prema njegovim tvrdnjama poziv se dogodio u 18.45.

Nakon toga, Ana se nije javljala porodici koja ju je uporno zvala na telefon. Otac Ane Radović, istakao je i da je mobilni telefon njegove ćerke bio dostupan skoro 14 sati nakon čega se isključio.

Kako se sumnja, Ana I Aleksandar imali su saobraćajnu nesreću malo nakon što se Radovićeva čula sa bratom.

Anina majka prijavila je policiji u Užicu njen nestanak dan kasnije, 24. novembra.

Kraj potrage

Kao što smo ranije pisali, policija, vatrogasci - spasioci, kao i ronioci pretraživali su jezero Međuvršje 25. novembra, zbog dojave da je upravo na tom mestu sleteo automobil, za koji se sumnjalo da se u njemu nalazi nestala Ana Radović.

Hitne službe su potragu kasnije proširile i na reku Moravu, ali bezuspešno.

Građani, koji su slučajno prolazili magistralnim putem 26. novembra u prepodnevnim satima, ugledali su u kanalu automobil koji je sleteo u jarak i odmah obavestili nadležne službe.

Vatrogasci i policija, brzo su stigli na mesto saobraćajne nesreće i ustanovili da se radi o "audiju" kojim je Ana Radović krenula u Beograd sa prijateljem.

Nažalost, na licu mesta zatekli su telo stradale devojke, kao i telo Aleksandra koji je upravljao automobilom.

Krajnja tačka, Anine planirane putanje, kako "Blic" saznaje, bila je Beograd. Odnosno, Pravni fakultet koji je stradala devojka pohađala.

Uzrok ove saobraćajne nesreće još uvek nije poznat.

Pod velom misterije su i poslednja dva telefonska poziva koja je Ana pokušala da uspostavi, kako se sumnja nakon nesreće. Prema nezvaničnim informacijama, kako bi se spasila, nesrećna devojka je u jednom momentu pritisnula i "panik dugme" koje se nalazilo u vozilu. Sve detalje o Aninim pozivima i "panik tasteru", možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

Inače, Aleksandar M. (37) koji je upravljao "audijem" u kojem su stradali on i Ana, više puta je osuđivan, a u našem odvojenom tekstu možete pročitati sve detalje iz njegovog dosijea.

Oglasio se otac nestale Ane Radović

Podsetimo, otac nestale Ane Radović koja je nađena mrtva posle 3 dana potrage pita se samo jedno - ko je vozač koji je upravljao "audijem" koji je iz za sada nepoznatih razloga sleteo sa puta u betonski propust. Kako kaže, Ana Radović je tog dana krenula put fakulteta. Porodici je rekla da ima prevoz sa Zlatibora gde je živela sa njima.

- Ne znam da li ga je poznavala od ranije, ja njega nikada nisam video. Moje dete je bilo divno dete, naša porodica je skladna, nikakvih problema nije bilo. Želim da znam ko je taj čovek koji je vozio - kaže nam neutešni otac.

Podsetimo, mladić Aleksandar M. (37) iz Tutina, kako se sumnja, sedeo je za volanom automobila "Audi SQ" u kojem je bila nestala Ana Radović (20).

Na magistralnom putu Čačak-Požega ekipe hitne službe izvukle su automobil u kojem su bili nestala Ana Radović (20) i njen prijatelj koji su putovali sa Zlatibora gde je Ana živela ka Beogradu gde je studirala.

Autor: D.Bošković