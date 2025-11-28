NIKOME NIJE JASNO KAKO SU ANA I ALEKSANDAR KOLIMA ULETELI U RUPU PORED PUTA: Ne isključuje se ni OVA OPCIJA

Smrt Ane Radović (20) i Aleksandra M. (37) pokrenula je brojna pitanja kada je nakon opsežne potrage pronađen automobil sa njihovim telima u betonskom propustu.

O uzroku saobraćajne nesreće koja se, kako se sumnja, dogodila 23. novembra na magistralnom putu kod Čačka, za medije su govorili profesor Saobraćajnog fakulteta i sudski veštak Boris Antić, kao i penzionisani profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić.

Profesor Saobraćajnog fakulteta i sudski veštak Boris Antić objasnio je da još uvek nije moguće sa sigurnošću reći šta je uzrok saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu kod Čačka, a u kojoj su smrtno stradali Ana Radović i Aleksandar M.

Prema navodima, pojedinih medija, do ove stravične saobraćajne nesreće došlo usled neprilagođene brzine kojom se vozilo kretalo.

Kako Antić kaže, nakon detaljne analize, moći će da se ustanovi tačan uzrok.

- Da li je to neka greška vozača, možda veća brzina, neka distrakcija koju je imao, da li je eventualno postojalo dejstvo nekih psihoaktivnih supstanci... Mi još uvek ne znamo sa sigurnošću šta je uzrok nezgode. Do nastale posledice nije smelo doći - istakao je profesor Boris Antić.

Antić je ukazao na zaštitnu ogradu koja u trenutku nesreće očigledno nije bila u funkciji.

- Koliko sam video na fotografijama, zaštitna ograda na mestu nezgode nije bila u funkciji. Ukoliko bi zaštitna ograda na mestu nezgode bila u funkciji, ne bi došlo do sletanja vozila sa kolovoza i ne bi došlo do spuštanja vozila u onaj kanal - kazao je Antić.

Kako je automobil uspeo da sleti u betonski propust?

Boris Antić je objasnio i na koji način je, verovatno, automobil sleteo sa puta i završio u betonskom propustu.

- Zato što je sa desne strane kosina, dakle put je u takozvanom useku i kada je automobil sišao sa kolovoza, on je praktično bio svojim levim bokom na nižoj visini, a svojim desnim bokom na višoj visini. On je bio zakošen pod uglom i pod tim uglom je dospeo tačno u taj betonski propust - objasnio je sudski veštak.

Zbog čega vozilo nije pronađeno 3 dana?

Profesor Antić odgovorio je i na pitanje o "panik pozivu", objašnjavajući da taj sistem u našoj zemlji još uvek ne funkcioniše najbolje.

- U Srbiji još uvek nije jasno definisan sistem "panik tastera". Ne mogu da odgovorim na pitanje zbog čega se 3 dana tragalo za vozilom, jer ne znam tačan odgovor. Po mom mišljenju, da je tim putem prošao helikopter on bi bez problema uočio vozilo. Da je u potragu bio uključen neki dron, da su bile uključene one takozvane termovizijske kamere... To su uređaji koji se koriste u takvim slučajevima gde se vidi temperatura tela i mogli su biti iskorišćeni da se ovi ljudi pronađu što pre. Poenta svega je da treba malo bolje da se definiše sve što bi moglo da se uradi nakon saobraćajne nezgode.

"Dizalicom da ga spuštate - ne biste ga tako spustili"

- Mala je verovatnoća da automobil onako završi u onako malom prostoru. Dizalicom da ga spuštate ne biste ga tako precizno spustili - kaže Milan Vujinić, penzionisani profesor Saobraćajnog fakulteta.

Prema njegovim sumnjama, vozač "audija" nije prilagodio brzinu prilikom ulaska u lakat krivinu.

- Možda je došlo i do nepažnje vozača. Možda je vozač zaspao ili mu je nešto omelo pažnju, moguće je da su se i posvađali u kolima pa da nije primetio krivinu. Mi uzrok još uvek ne znamo, za sada niko ne može da ga kaže sa sigurnošću.

Šta je betonski propust u kojem je nađen auto?

- Betonski propust u kojem je pronađen auto sa telima je zapravo improvizovani betonski kanal. On verovatno postoji da ne bi plavio put - to je propust za vodu koja cirkuliše ispod puta - objasnio je Vujinić.

Podsetimo, Ana Radović (20), koja je nestala 23.11. nakon što se iz svog doma na Zlatiboru uputila ka Beogradu, pronađena je mrtva na magistralnom putu kod Čačka, nakon trodnevne potrage. Telo nesrećne devojke, pronađeno je u "audiju" zajedno sa telom Aleksandra M. (37) koji je upravljao ovim automobilom.

Krenula da plati ispite pa nastradala

Kako mediji navode, Ana je 23. novembra krenula sa prijateljem, Aleksandrom M. (37) koji je došao po nju na Zlatibor, put Beograda. Kako je Anin otac Miloš rekao u jednom od razgovora, ona je bila studentkinja Pravnog fakulteta u Beogradu i tog dana je krenula na put kako bi u prestonici uplatila ispite koje je nameravala da polaže.

Nakon razgovora sa bratom, Anin telefon bio dostupan 14 satiKako tvrdi porodica stradale devojke, nestala Ana Radović se poslednji put čula sa bratom 23. novembra u 18:45. Nekoliko sati kasnije, najbliži su je uporno zvali, ali se Ana Radović nije javljala. Nepunih 14 sati, mobilni telefon nesrećne devojke bio je dostupan, ali niko nije odgovarao na mnogobrojne pozive zabrinutih roditelja. Kasnije, mobilni telefon postao je nedostupan.

Majka prijavila nestanak Ane Radović

Majka Ane Radović, prijavila je njen nestanak u PS u Užicu 24. novembra.

- Policija postupajući po toj meri preduzima potragu za njom i u toku je operativni rad i analiza baznih stanica - rekao je tada izvor.

Autor: S.M.