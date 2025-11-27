NOVI DETALJI! Evo u čijim kolima su POGINULI ANA I ALEKSANDAR: Registarske tablice vozila dovele do zablude

Automobil u kojem su bila tela Ane Radović (20) i Aleksandra M. (37) pronađen je juče na magistralnom putu kod Čačka. Prema pisanju medija, na društvenim mrežama se povela polemika oko "audija" u kojem su oni pronađeni, a jedan Tutinac je otkrio da je on to vozilo nedavno prodao poginulom muškarcu.

Nakon potrage u reci Moravi i u jezeru Međuvršje, meštani su vozilo tutinskih tablica pronašli u betonskom propustu. Upravo zbog tih tablica, na društvenim mrežama se, navodno, pojavila informacija da je u saobraćajnoj nesreći stradao Tutinac.

Porodica vlasnika automobila iz Tutina obavestila je javnost da žele da zaustave dezinformacije koje su se masovno širile društvenim mrežama, piše "Sandžak danas".

- Niko iz Tutina nije stradao. Automobil jeste bio naš, ali je nedavno prodat muškarcu iz Priboja koji je upravljao vozilom u trenutku nesreće. Molimo medije da objavljuju isključivo proverene informacije - navodi se u njihovom saopštenju koje je preneo "Sandžak danas".

Podsetimo, Ana Radović (20), koja je nestala 23.11. nakon što se iz svog doma na Zlatiboru uputila ka Beogradu, pronađena je mrtva na magistralnom putu kod Čačka. Telo nesrećne devojke, pronađeno je u "audiju" zajedno sa telom Aleksandra M. (37) koji je upravljao ovim automobilom.

Krenula da plati ispite pa nastradala

Prema saznanjima medija, Ana je 23. novembra krenula sa prijateljem, Aleksandrom M. (37) koji je došao po nju na Zlatibor, put Beograda. Kako je Anin otac Miloš rekao u jednom od razgovora, ona je bila studentkinja Pravnog fakulteta u Beogradu i tog dana je krenula na put kako bi u prestonici uplatila ispite koje je nameravala da polaže.

Nakon razgovora sa bratom, Anin telefon bio dostupan 14 sati

Kako tvrdi porodica stradale devojke, nestala Ana Radović se poslednji put čula sa bratom 23. novembra u 18:45. Nekoliko sati kasnije, najbliži su je uporno zvali, ali se Ana Radović nije javljala. Nepunih 14 sati, mobilni telefon nesrećne devojke bio je dostupan, ali niko nije odgovarao na mnogobrojne pozive zabrinutih roditelja. Kasnije, mobilni telefon postao je nedostupan.

Majka prijavila nestanak Ane Radović

Majka Ane Radović, prijavila je njen nestanak u PS u Užicu 24. novembra.

- Policija postupajući po toj meri preduzima potragu za njom i u toku je operativni rad i analiza baznih stanica - rekao je tada izvor.

Pretraživanje jezera Međuvršje i reke Morave

Vatrogasci - spasioci, policija kao i ronioci u ponedeljak su pretraživali jezero Međuvršje jer je postajala sumnja da je automobil u kojem su bili Ana Radović i Aleksandar M. sleteo u to jezero.

Nekoliko sati kasnije, ronioci su proširili potragu i na reku Moravu.

Meštani pronašli tela Ane i Aleksandra

Automobil marke "audi" pronašli su meštani u betonskom propustu na magistralnom putu Čačak-Požega i prijavili nadležnim službama.

Nakon što su vatrogasci i policija stigli na lice mesta ustanovili su da su u vozilu nalaze tela Ane Radović i Aleksandra M.

Šta je "panik-poziv"

Ovaj sistem često uključuje:

- Automatski poziv (eCall): U novijim vozilima, senzori mogu detektovati ozbiljan sudar (npr. aktiviranje vazdušnih jastuka) i automatski upućuju poziv hitnim službama, šaljući GPS lokaciju vozila.

- Ručni poziv: Uvek postoji i panik taster/SOS dugme koje putnici mogu sami pritisnuti da bi direktno kontaktirali hitne službe ili definisane kontakte.

Autor: S.M.