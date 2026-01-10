IPAK STIŽE 5.000 DINARA JEDNOKRATNE POMOĆI: Ovi građani mogu da računaju na novac

Svi osnovci sa teritorije Grada Prokuplja za Svetog Savu, školsku slavu dobiće po 5.000 dinara od Grada Prokuplja.

Ova odluka o jednokratnoj pomoći doneta krajem prošle godine, a sredstva za ovu pomoć su opredeljena.

Kako kažu iz Grada Prokuplja, osnovci će dobiti novac, ne vaučere, kako bi roditelji mogli da kupe šta im je zaista potrebno.

Podseća se da su ove školske godine i učenici drugog razreda dobili besplatne udžbenike, pored ubičajne prakse da se oni dele prvacima.

Kako se navodi, ukupno za decu u osnovnim školama odvojeno je iz budžeta Grada Prokuplja 25 miliona dinara.

