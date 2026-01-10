AKTUELNO

Društvo

Snežna mećava pravi haos, nanosi su visine preko metar: Kamioni za čišćenje se ne gase, putari rade bez pauze

Izvor: Telegraf, Foto: Glas Zapadne Srbije ||

Putari preduzeća Putevi Užice već satima su bez pauze na terenu, borbu sa snežnom mećavom otežava im vetar koji pravi nanose visoke i preko metar.

- Kamioni se ne gase, radi se bez pauze. Vetar otežava posao, ali borba ne prestaje. Magistrala preko Zlatibora, Nove Varoši je prohodna ali se vozačima savetuje veliki oprez - kažu u Putevima Užice.

Putari od jutros uspešno biju bitku sa snažnom mećavom koja je pogodila Zlatiborski okrug.

Zbog otežanih uslova saobraćaja bila je na snazi zabrana saobraćaja za šlepere.

Autor: S.M.

