Snežna mećava pravi haos, nanosi su visine preko metar: Kamioni za čišćenje se ne gase, putari rade bez pauze

Putari preduzeća Putevi Užice već satima su bez pauze na terenu, borbu sa snežnom mećavom otežava im vetar koji pravi nanose visoke i preko metar.

- Kamioni se ne gase, radi se bez pauze. Vetar otežava posao, ali borba ne prestaje. Magistrala preko Zlatibora, Nove Varoši je prohodna ali se vozačima savetuje veliki oprez - kažu u Putevima Užice.

Putari od jutros uspešno biju bitku sa snažnom mećavom koja je pogodila Zlatiborski okrug.

Zbog otežanih uslova saobraćaja bila je na snazi zabrana saobraćaja za šlepere.

