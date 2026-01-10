SUTRA LEDENI DAN: Stiže ekstremni mraz i do -12 stepeni, RHMZ izdao hitno upozorenje za vozače!

Srbija se nalazi u zagrljaju prave zime. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da nas sutra, u nedelju, očekuje takozvani ledeni dan, kada temperatura tokom čitava 24 sata neće prelaziti nulu.
Prognoza za noć i nedelju: Sneg i olujni vetrovi
Tokom večeri na severu i zapadu zemlje biće suvo, dok se u ostalim krajevima očekuje mestimični sneg.
Beograd: Očekuje se oblačno vreme, a u pojedinim delovima grada i gusta magla.
Vetar: Duvaće umeren severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije povremeno imati i olujne udare.
Temperatura: Najviša dnevna kretaće se u rasponu od -4 do 0 stepeni.
RHMZ apeluje na sve učesnike u saobraćaju na maksimalan oprez zbog snega, poledice i smanjene vidljivosti usled magle.
Početak nedelje u "debelom" minusu
Ponedeljak i utorak donose vrhunac hladnog talasa. Očekuje se umeren i jak jutarnji mraz, a temperature će se kretati od -12 do -5 stepeni. Na istoku zemlje, uz pojačan vetar, biće nešto toplije, oko -3 stepena.
Dobra vest je da će ponedeljak biti pretežno sunčan, iako veoma hladan.
Preokret od srede: Proleće na vidiku?
Od sredine sedmice stiže osetno otopljenje. Jutarnji mrazevi će oslabiti, a dnevne temperature će naglo skočiti.
Sreda i četvrtak: Suvo i toplije.
Kraj nedelje: Na zapadu Srbije očekuje se čak 10 stepeni, ali će u košavskom području početi da duva jak južni i jugoistočni vetar (košava).
Autor: Dalibor Stankov