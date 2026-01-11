Danas slavimo Svetih 14.000 mladenaca Vitlejemskih: Veruje se da treba izgovoriti ovu molitvu

Danas slavimo Svetih 14.000 mladenaca Vitlejemskih.

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas slave Svetih 14.000 mladenaca Vitlejemskih u znak sećanja na masovni pokolj muške dece koju je naredio izraelski kralj Irod Veliki. Veruje se da današnji dan treba provesti u molitvi i obratiti se bogu da sačuva sve one koji proživljavaju stradanje.

Molitva ima posebno značanje i donosi posebnu zaštitu od Boga: “Stradanjima Svetih, koji su postradali za Tebe, umoljen budi Gospode, i sve naše bolesti isceli, molimo Ti se, Čovekoljupče”, glase reči molitve koju bi trebalo izgovoriti na današnji dan kako nalažu običaji našeg naroda. Kralj Irod je naredio pokolj muške dece kako bi sačuvao svoj presto od novog kralja koji se rodio, Isusa. Bio je toliko pohlepan za vlašću da je počeo da gubi razum.

Najpre je od Zaharaije tražio njegovog sina Jovana misleći da je on novi kralj. Kako on nije predao svoga sina, kralj naredi da se ubije.

Tako se pokolj nastavio dok Irod ne ubi svu decu, a potom se okomio na jevrejske starešine, koji su mu govorili gde se rodio mesija, ali su te informacije bile lažne. Zatim je počeo da ubija i članove svoje porodice.

Najpre je naredio da se ubije njegov brat, potom sestra, čak je Irod ubio i svoja tri sina, dok ga nije stigla božja kazna. Irod je zbog ovih zlodela počeo naglo da gubi zdravlje.

Videvši da je došao kraj, Irod naredi da se pobiju svi članovi njegove porodice kako se ne bi radovali smrti koja ga sustiže. Ovo je bilo i poslednje zlodelo kralja koji je počinio toliko ubistava nad svojim narodom.

Autor: S.M.