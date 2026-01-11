AKTUELNO

ŽANDARMERIJA TU KAD JE NAJTEŽE: Specijalci po snegu i mećavi pomažu meštanima, general Vasiljević izdao nalog

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Žandarmerije još jednom su pokazali da za njih nema prepreka kada je u pitanju bezbednost i pomoć građanima Srbije.

Usled snežnih nanosa i ekstremnih vremenskih prilika koje su pogodile delove naše zemlje, pripadnici Žandarmerije su na terenu širom Srbije.

Tamo gde je potrebna snaga, red i odlučnost, ovi momci su prvi u redovima, rame uz rame sa građanima koji su se našli u nevolji.

Od Čačka do Prijepolja: Niko nije zaboravljen

Pripadnici ove elitne jedinice trenutno su angažovani na nekoliko kritičnih lokacija gde je sneg odsekao domaćinstva:

Pruža se pomoć meštanima zaseoka Rošci kod Čačka.

Ekipe su na terenu na širem području Valjeva.

Posebna pažnja posvećena je Sjenici i selu Jabuka kod Prijepolja, gde su uslovi najteži.

Akcija po nalogu direktora policije

Ova operacija sprovodi se po direktnom nalogu direktora policije, generala policije Dragana Vasiljevića. Žandarmerija je angažovana u punom sadejstvu sa ostalim nadležnim službama, delujući jedinstveno, organizovano i bez zastoja.

"Kada je najteže, Žandarmerija stoji uz svoje građane", poruka je koja prati ove hrabre ljude dok se probijaju kroz smetove kako bi stigli do najudaljenijih kuća.

Bez obzira na mraz i otežane uslove, ovi moderni heroji još jednom dokazuju da je država tu za svakog pojedinca, bez obzira na to koliko je teren nepristupačan.

Autor: Iva Besarabić

