OVAJ GRAD DELI NOVAC ZA SVETOG SAVU: Jednokratna pomoć za sve osnovce - Evo kolika je cifra u pitanju

Izvor: Novosti, Foto: Pink.rs ||

Svi osnovci sa teritorije Grada Prokuplja će za Svetog Savu, školsku slavu, dobiti po 5.000 dinara od Grada Prokuplja.

Ova odluka o jednokratnoj pomoći države doneta je krajem prošle godine, a sredstva za ovu pomoć su obezbeđena.

Kako navode iz Grada Prokuplja, osnovci će kao poklon za Svetog Savu dobiti novac, a ne vaučere, kako bi roditelji mogli da kupe ono što im je zaista potrebno.


Podseća se da su ove školske godine i učenici drugog razreda dobili besplatne udžbenike, pored uobičajene prakse da se oni dele prvacima.

Kako se navodi, ukupno je za decu u osnovnim školama iz budžeta Grada Prokuplja izdvojeno 25 miliona dinara.

Autor: D.Bošković

