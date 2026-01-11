AKTUELNO

KOLAPS NA GRANICAMA: Teretnjaci čekaju i do 4 SATA, na Batrovcima kilometarske kolone!

Poslednji dan prazničnog vikenda doneo je očekivane gužve na graničnim prelazima. Prema najnovijem izveštaju AMSS i Uprave granične policije, najveća zadržavanja su na izlazu iz zemlje, gde se čeka i do četiri sata.

Dok na naplatnim stanicama širom Srbije nema zastoja, situacija na graničnim terminalima je znatno komplikovanija.

Putnički saobraćaj: Najkritičnije na Batrovcima
Putnička vozila trenutno najduže čekaju na zapadu zemlje:

GP Batrovci (izlaz): Zadržavanje od 120 minuta (2 sata).

GP Sremska Rača (ulaz): Zadržavanje oko 30 minuta.

Teretni saobraćaj: Kolone na izlazu

Vozači kamiona suočavaju se sa višesatnim čekanjem na nekoliko ključnih prelaza ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj:

GP Batrovci: Čeka se čak 240 minuta (4 sata).

GP Šid i GP Gradina: Zadržavanja od po 180 minuta (3 sata).

GP Kelebija: Čeka se oko 60 minuta.

Važna napomena: Granični prelaz "Bački Vinogradi" samo još večeras radi produženo, do 22 časa, što može biti dobra alternativa za putnička vozila ka Mađarskoj.

Na ostalim graničnim prelazima i naplatnim rampama trenutno nema dužih zadržavanja, ali se vozačima savetuje oprez zbog poledice i moguće magle u večernjim satima.

