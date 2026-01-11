AKTUELNO

STIŽE LEDENA NOĆ: Temperature padaju na -17 stepeni, poznato i kada nam konačno stiže otopljenje!

Srbija se nalazi u jeku ledenog talasa, a temperature u celoj zemlji već satima ne izlaze iz minusa.

Prema poslednjim podacima, najhladnije je na planinama, dok se tokom noći očekuje dodatni pad temperature koji će doneti ekstremnu hladnoću u svim krajevima zemlje.

Trenutne vrednosti u većem delu Srbije kreću se od -6 do -2 stepena, dok je u Beogradu izmereno -3°C.

Na planinama "debeli" minus

Najdrastičnija situacija je na visokim planinama i visoravnima:

Kopaonik: -15 stepeni

Zlatibor: -10 stepeni

Sjenica: -9 stepeni

Pred nama je najhladnija noć

Meteorolozi najavljuju ledenu noć pred nama. Minimalne temperature spustiće se do -11 stepeni u Bačkoj, dok će na istoku i jugoistoku zemlje biti nešto "toplije" sa -5 stepeni. U Beogradu se očekuje -6, dok će na obodima prestonice temperatura pasti i do -8 stepeni.

Najkritičnije će biti na Pešteru i najvišim planinskim vrhovima, gde će živa u termometru pasti na ekstremnih -17 stepeni.

Prognoza za naredne dane: Kada stiže otopljenje?

Ledenim danima se još ne nazire kraj, ali je preokret na vidiku:

Ponedeljak: Nastavak ledenog talasa sa maksimalnom temperaturom od -5 do 0 stepeni. U Beogradu će biti do -3°C.

Utorak: Jutro će i dalje biti ledeno, ali se tokom dana očekuje blago otopljenje.

Sreda: Donosi osetnu promenu. Jutarnje temperature konačno prelaze u plus, dok će maksimalne dnevne dostići čak 10 stepeni, što će dovesti do naglog topljenja snežnog pokrivača.

