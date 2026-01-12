OGLASIO SE BATUT SA VAŽNIM SAVETIMA: Ovo su najčešće zimske greške zbog kojih se lakše razboljevamo

Institut za javno zdravlje Srbije podseća da se virusi najčešće prenose kapljičnim putem i da je zima pogodan period za njihovo širenje

Zima je period kada se češće suočavamo sa prehladama i drugim virusnim infekcijama. Više vremena provodimo u zatvorenim prostorima, ređe provetravamo, manje boravimo na suncu i češće smo u bliskom kontaktu sa drugim ljudima, a sve to pogoduje širenju virusa.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" podseća da se virusi najčešće prenose kapljičnim putem odnosno kašljanjem, kijanjem, govorom ili bliskim kontaktom sa obolelima.

- Grejanje tokom zime isušuje vazduh u prostorijama, što može dovesti do sušenja sluzokože nosa i grla. Kada je sluzokoža suva, organizmu je teže da se odbrani, pa virusi lakše ulaze u telo. Zato je važno redovno provetravati prostorije i, ako je moguće, održavati prijatnu vlažnost vazduha - savetuju lekari i ističu da je naš imuni sistem prirodna zaštita organizma od infekcija:



- Tokom zimskih meseci posebno je važno da ga jačamo svakodnevnim navikama. Osnova dobrog imuniteta je pravilna i raznovrsna ishrana, bogata vitaminima i mineralima. Pored ishrane, redovna fizička aktivnost, čak i kratke svakodnevne šetnje, pomaže boljoj cirkulaciji i jačanju otpornosti organizma. Kvalitetan san omogućava telu da se oporavi, dok dugotrajan stres može oslabiti imunitet. Zato je važno pronaći vreme za odmor i opuštanje.

Važnu ulogu u sprečavanju širenja infekcija ima i pravilna higijena:

prilikom kašljanja ili kijanja usta i nos treba prekriti maramicom ili savijenim laktom;

korišćene maramice odmah baciti;

ruke redovno prati sapunom i vodom ili dezinfikovati.

Ove jednostavne navike mogu značajno smanjiti prenošenje virusa, naglašavaju stručnjaci iz Instituta za javno zdravlje Srbije.

- Ako se pojave simptomi bolesti, važno je ostati kod kuće, izbegavati kontakte sa drugima i po potrebi se obratiti zdravstvenom radniku.Vakcinacija protiv sezonskih virusnih oboljenja jedna je od najefikasnijih mera zaštite, posebno za starije osobe, hronične bolesnike i druge osetljive grupe, jer smanjuje rizik od težih oblika bolesti.

Autor: D.Bošković