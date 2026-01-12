ŽELJKO MITROVIĆ I PINK MEDIA GROUP i u 2026. godini nastavljaju sa misijom da svako dete dobije svoju šansu, sigurnost i srećnu zvezdu (FOTO)

Kompanija Pink Media Group na čelu sa Željkom Mitrovićem najavila je da će i tokom 2026. godine jedan od njenih ključnih ciljeva biti pružanje pomoći što većem broju porodica širom Srbije, sa posebnim fokusom na decu koja se nalaze u nepovoljnim životnim okolnostima.

Kako je saopšteno u objavi na zvaničnom Instagram profilu Pink Media Group, cilj ove inicijative je da se promeni što više sudbina nabolje, pruži sigurnost onima kojima je najpotrebnija i izmami što više osmeha na licima dece.

- U 2026. godini jedan od ključnih ciljeva kompanije Pink Media Group jeste da pomognemo još većem broju porodica, da promenimo još više sudbina nabolje i izmamimo još više osmeha na licima dece širom Srbije.

Kako je govorio Sigmund Frojd, „Detinjstvo je roditelj čovekove ličnosti“ — upravo zato Željko Mitrović nastavlja sa posvećenom misijom da svako dete koje se nalazi u nepovoljnoj životnoj situaciji dobije svoju šansu, svoju sigurnost i svoju srećnu zvezdu.

Verujemo da se istinske promene dešavaju onda kada biramo da budemo podrška, oslonac i primer.

Nadamo se da će naš rad inspirisati i druge da nam se pridruže i da zajedno učinimo 2026. godinom u kojoj se dobrota umnožava, a dečji osmesi postaju naša najveća pobeda - navodi se u objavi.

Pink Media Group poručuje da želi da 2026. godina bude godina u kojoj se dobrota umnožava, a dečji osmesi postaju najveća zajednička pobeda.

Autor: D.Bošković