KAKO DA VAM VODA U CEVIMA NE ZALEDI Ovo je svačija obaveza, tako se smanjuju i troškovi

Od jutros cela Srbija je u minusu, a „ledeni dani“ predviđaju se naredni period, pa čak i nakon kraćeg otopljenja, s toga je Javno-komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Pančevo uputilo je apel korisnicima usluga da preduzmu sve neophodne mere kako bi sprečili smrzavanje vodomera uzrokovano niskim temperaturama.

Da bi se sačuvali vodomeri tokom zimskog perioda i neometano merili potrošnju vode, potrebno ih je adekvatno zaštititi.

Šta je obaveza građana

Obaveza potrošača je da brinu o svojim unutrašnjim instalacijama i da se staraju da vodomerno okno bude čisto i zaštićeno od smrzavanja i mehaničkih oštećenja, kao i da vodomer bude dostupan za održavanje.

- Smrzavanje vodomera se sprečava izolacijom termoizolacionim materijalima (stiropor, staklena vuna, slama), dobrim zatvaranjem šaht poklopaca, isključivanjem spoljnih česmi, kao i pražnjenjem instalacija u objektima koji se ne greju. Na taj način se može izbeći pucanje vodomera i cevi zbog leda i troškovi popravki – navode u "Vodovodu" i naglašavaju da je na korisnicima odgovornost da zaštite instalacije od vodomera ka objektu.

Autor: S.M.