IZ DEBELOG MINUSA NA PLUS 10! Ovo je precizan datum kada stiže otopljenje

Nakon današnjeg kratkotrajnog otopljenja, pred nama su ponovo ledeni dani.

Narednih dana biće vrlo hladno. Dnevne temperature ostaće u minusu i biće od -4 do 0, a jutarnje će ići i ispod -10, lokalno i i ispod -15 stepeni.

U Vojvodini će biti suvo, južnije od Save i Dunava povremene padavine tokom vikenda.

Najhladniji dan biće ponedeljak, a jutra ponedeljak i utorak.

Već u u utorak tokom dana otoplenje i dnevne temperature prelaze u plus.

Osetnije otopljenje očekuje se od srede, pa se prema trenutnim prognozama od 15. do 22. januara očekuje vrlo ugodno vreme, neretko bi i minimalne jutarnje temperature bile u plusu, u Beogradu i do 5 stepeni.

Maksimalna dnevna temperatra biće od 4 do 8 stepeni, tokom pojedinih dana i do 10 stepeni.

