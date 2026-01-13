DOC. DR ALEKSANDAR NIKOLIĆ DOBITNIK NAGRADE '11. JANUAR' - Najviše gradsko priznanje pripalo vrsnom anesteziologu!

Najviše gradsko priznanje nagrada „11. januar” koju Grad Niš dodeljuje istaknutim pojedincima i organizacijama ove godine pripala je i anesteziologu Aleksandru Nikoliću.

Docent doktor Aleksandar Nikolić diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 2014. godine. Specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije završio je 2019. godine.

Tokom specijalizacije dobitnik je stručnih stipendija za usavršavanje u Sjedinjenim Američkim Državama i Austriji što je značajno doprinelo njegovom kliničkom i naučnom usavršavanju. Doktorsku disertaciju odbranio je 2024. godine čime je stekao zvanje doktora medicinskih nauka.

U Univerzitetskom kliničkom centru Niš zaposlen je od 2018. godine na klinici za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju. Od marta 2023. godine izabran je u zvanja asistenta na katedri za hirurgiju sa anesteziologijom i reanimatologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu gde aktivno učestvuje u nastavi i edukaciji studenata.

Angažovan je među prvim lekarima tokom pandemije COVID-19. Docent doktor Aleksandar Nikolić bio je jedan od prvih lekara uključenih u lečenje pacijenata obolelih od COVID-19 kako u Kliničkom centru Niš tako i u COVID bolnici u Kruševcu.

Odbranom doktorske disertacije 2024. godine svrstao se među najmlađe doktore medicinskih nauka u oblasti anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije u Republici Srbiji. Njegovo istraživanje dalo je vredan naučni doprinos razumevanju metaboličkih i inflamatornih odgovora na hirurški stres i unapređenju tehnika regionalne anestezije.

Doktor Nikolić je inicijator i koordinator humanitarnog projekta Pravoslavni volonteri u zdravstvu koji je pokrenut po blagoslovu visokopreosvećenog mitropolita niškog gospodina Arsenija. Projekat se prvi put u istoriji grada Niša sprovodi u okviru jedne zdravstvene ustanove.

U saradnji sa estradnim umetnikom Nikolom Rokvićem učestvovao je u realizaciji donacije u vrednosti od 11 miliona dinara kojom je nabavljen specijalizovani aparat za lečenje dece obolele od karcinoma za potrebe dečije onkologije.

U saradnji sa verskim dobrotvornim starateljstvom Eparhije Niške organizovao je niz humanitarnih akcija i donacija za potrebe Univerzitetskog Kliničkog centra Niš. Ove aktivnosti značajno su doprinele poboljšanju uslova lečenja i rada kao i jačanju duha solidarnosti i zajedništva.

