DEBELI MINUS I NOVE PADAVINE! Ni najviše temperature neće preći u plus, a kiša će LEDITI PRI TLU!

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 11. januar 2026. godine, biće oblačno i hladnije, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus osam do nula stepeni.

Maksimalna dnevna od nula do jedan stepen uz moguće slabije lokalne pljuskove, maglu i mogućnost snega u brdsko-planinskim predelima, čak i u nizijama.

Padaće kiša koja će se lediti na tlu. Na udaru će biti Srem, Beograd, južni Banat, Šumadija, Pomoravlje i Homolj.

U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka, uz dnevnu temperaturu do jedan stepen. Jutarnja će biti oko minus tri stepena.

Vreme narednih dana:

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 12. januar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura od minus tri do nula stepeni, a najviša od nula do jednog stepana.

Prema vremenskoj prognozi za utorak 13. januar, biće promenljivo, samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno mestimično sa kišom i snegom koji će prestati da pada u toku dana. Najniža temperatura od minus šest do minus jedan stepen, a najviša od jedan na jugu do dva stepena na severozapadu Srbije.

Autor: S.M.