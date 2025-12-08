AKTUELNO

TEMPERATURE U PLUSU, ALI...Danas maglovito uz padavine

Izvor: Pink,rs, Foto: D.Bošković ||

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 8. novembar 2025. godine, biće pretežno oblačno i hladnije, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus jedan do dva stepena.

Maksimalna dnevna od tri do 11 stepeni uz lokalne pljuskove i mogućnost snega u brdsko-planinskim predelima, čak i u nekim nizijama.

U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka, uz dnevnu temperaturu do devet stepeni. Jutarnja biti oko tri stepena.

Vreme narednih dana:

Prema vremenskoj prognozi za utorak 9. novembar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura od nula do tri stepena, a najviša od pet do sedam stepeni.

Prema vremenskoj prognozi za sredu 10. decembar, biće promenljivo, samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno mestimično sa kišom. Najniža temperatura od tri do pet stepeni, a najviša od šest na jugu do devet stepeni na severozapadu Srbije.

