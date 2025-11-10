NE IZLAZITE IZ KUĆE BEZ KIŠOBRANA: Oblačno i svežije, maksimalna temperatura neće prelaziti 15 stepeni

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 10. novembar 2025. godine, biće pretežno oblačno i hladnije, sa najnižom jutarnjom temperaturom od tri do sedam stepeni. Maksimalna dnevna od devet do 13 stepeni uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka, uz dnevnu temperaturu do 14 stepeni. Jutarnja biti oko sedam stepeni.

Vreme narednih dana:

Prema vremenskoj prognozi za utorak 11. novembar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 5 do 12 stepeni, a najviša od 13 do 15 stepeni.

Prema vremenskoj prognozi za sredu 12. novembar, biće promenljivo , samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 5 do 9 stepeni, a najviša od 10 na jugu do 13 stepeni na severozapadu Srbije.

Autor: S.M.