Počeo transport sirove nafte za NIS! Evo kada počinje da radi Rafinerija u Pančevu

Počeo je transport sirove nafte za Rafineriju nafte u Pančevu preko Jadranskog naftovoda (JANAF), saznaje Tanjug.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je ranije da će danas, posle skoro 100 dana, stići za NIS prva sirova nafta preko JANAF-a i da će se isporučivati u toku ove nedelje, kao i da to znači da će Rafinerija u Pančevu početi da radi oko 16. januara i izbaciti prvi dizel iz proizvodnje na tržište oko 26. ili 27. januara.

Đedović Handanović je rekla da očekuje da razgovori Gaspromnjefta i MOL-a o kupovini ruskog udela u NIS-u budu uspešno završeni i da OFAK produži licencu za rad NIS-u.

"U utorak ujutru lepe vesti, posle skoro 100 dana stiže prva nafta Jadranskim naftovodom. To je nekih 85.000 tona koje će se isporučivati u toku ove nedelje. Znači, Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara, u svakom slučaju pre kraja nedelje. Očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i bude na tržištu oko 26, 27. januara", rekla je Đedović Handanović.

Dodala je da se očekuje da, posle tih 85.000 tona, dodatnih 35.000-45.000 tona nafte stigne u toku sledeće nedelje, što će sve obezbediti, kako je rekla, pored domaće sirove nafte koje trenutno ima oko 120.000 tona, da Rafinerija u jednom dužem vremenskom periodu i posle 23. januara može da nastavi da radi.

Autor: A.A.