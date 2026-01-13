UKINUTA VANREDNA SITUACIJA U LOZNICI: Održana sednica Gradskog štaba za vanredne situacije, svi potrošači imaju struju

Na teritoriji Grada Loznice danas je ukinuta vanredna situacija na osnovu procene rizika i analize stanja na terenu, saopštila je gradonačelnica Dragana Lukić posle održane 11. vanredne sednice Gradskog štaba za vanredne situacije.

Na istom sednici su, kako je rekla, svi timove za zaštitu i spasavanje od poplava stavljeni u stanje pripravnosti i predostrožnosti zbog najavljenih visokih temperatura i mogućeg naglog otapanja snega.

Podsetila je da je vanredna situacija u Loznici proglašena 5. januara, da su najveći problemi bili sa nestankom električne energije, pre svega zbog obimnim snežnim padavinama i teškog snega koji je prouzrokovao iskakanja na visokonaponskim i srednje naponskim objektima, pa građani nisu imali struje od nekoliko sati, do nekoliko dana, neki čak po šest, sedam.

- Zahvaljujući timskom radu lokalnih i republičkih službi, ljudima iz Elektroduistribucije, Elektromreže, ''Srbijašuma'', ''Srbijavoda'', a pre svega elektromonterima, svi kvarovi su otklonjeni i danas svi građani imaju struju izuzev pojedinačnih kvarova koje prijavljuju, a ekipe odlaze na teren i otklanjaju ih. Imali smo izlivanje Drine u nebranjenom delu zbog obilnih padavina u jugozapadnom delu Srbije i Crnoj Gori. Tu su preduzete sve neophodne mere i nismo imali velikih problema. Bilo je u prvim danima zbog nestanka struje problema sa vodosnabdevanjem, ali su svi kvarovi rešavani u rekordnom roku, a gde je bilo potrebno korišćeni su agregati. Od prvoga dana smo kao Štab i operativni timovi na terenu uz naše sugrađane. Teški dani za naš grad su iza nas, ali su najteži za one porodice koje su bile bez struje. Nastavićemo da budemo uz njih, naš posao se ne završava dolaskom struje - rekla je Lukićeva.

Prema njenim rečima Loznica je od prvog dana imala snažnu podršku države, pre svega predsednika Vučića koji je bio u stalnom kontaktu sa gradom, minustarke privrede Adrijane Mesarović, čelnika EDS, Srbijavoda i drugih, i zahvaljujući njihovoj ogromnoj podršci i timskom radu, svih službi, jer u ovakvim situacijama su solidarnost i zajedništvo od presudnog značaja, rešena je ova situaciju.

- Ova situacija treba da nam posluži da naučimo gde smo napravili greške. Zato treba svi zajedno da sagledamo šta sve možemo da promenimo da nam se ovakve stvari više ne ponove. Sigurno je da će padati snegovi, da će nestajati struje, ali hajde da uradimo što je do nas da predupredimo da razmere ne bude ovog obima, da ljudi budu bez struje po nekoliko dana. Možemo da uradimo raskres drveća koji često ljudi na svojim imanjima ne dozvole, ne shvatajući koje posledice toga mogu da budu - kazala je ona.

Autor: A.A.