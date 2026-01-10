AKTUELNO

HITNO SE OGLASIO MUP: Vanredna situacija proglašena na teritoriji ovih devet opština

Vanredna situacija trenutno je proglašena na teritoriji devet opština, odnosno na celoj teritoriji grada Loznice, Valjeva, opštine Osećina, Mali Zvornik, Krupanj, Vladimirci, Majdanpek, Sjenica, kao i na delu teritorije opštine Prijepolje, saopštili su danas iz Sektora za vanredne situacije MUP-a.

Kako su naveli iz tog sektora od početka snežnih padavina, od 4. januara do jutros u 6 časova sektor za vanredne situacije imao je 72 intervencije, angažovano je 175 vatrogasaca-spasilaca, sa 77 vozila, 19 pumpi i tri čamca, prenosi RTS.

Najveći broj intervencija odnosio se na uklanjanje oborenih stabala, 45, crpljenje vode, asistencije ekipama hitne pomoći, a od 4. januara do danas evakuisano je 30 lica.

