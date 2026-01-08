STANJE NA DRINI SE POPRAVLJA: Na teritoriji Loznice na snazi i dalje vanredna situacija

Na teritoriji grada Loznica, odnosno u opštinama Krupanj, Mali Zvornik i Vladimirci je i dalje na snazi vanredna situacija.

- Imamo informaciju da je 73 mesne zajednice na teritorijama ovih grada i opština ugroženo, odnosno ugroženo je snabdevanje stanovništva električnom energijom, negde i vodom. Što se tiče stanja i aktivnosti, sve službe su na terenu, pripadnici Elektrodistribucije uz dodatne snage i dodatna vozila su na terenu da otklone kvarove i imamo informaciju da je iz sata u sat situacija sve bolja i da će se u narednim satima ili u narednim danima popraviti - kaže Ivan Spajić, načelnik Odeljenja za vanredne situacije Mačvanskog okruga.

U odnosu na sredu, stanje na reci Drini popravlja.

- Na Drini je bilo problema što se tiče nebranjenih delova teritorije grada Loznica, odnosno opština Ljubovija, Mali Zvornik i Bogatić. Imali smo izlivanja jer je propust na hidroelektrani Mali Zvornik bio 2500 metara kubnih u sekundi. Danas je stanje dosta bolje, tako da je u toku jutarnjih časova, protok na hidroelektrani Bajina Bašta bio 1300 metara kubnih u sekundi, a dotok i protok na hidroelektrani Mali Zvornik bio 1700 metara kubnih u sekundi. Mi smo imali dve intervencije i spasili troje ljudi. Spasioci u Loznici su intervenisali na spasavanju jednog lica, a potom još dvoje osobe koje su tražile pomoć, jer su ostali na vikendici u nabujaloj reci - kaže Spajić.

Autor: Jovana Nerić