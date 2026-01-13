RHMZ izdao hitno upozorenje! Ne tiče se ni temperature, ni poledice, ali BROJKE NISU DOBRE

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je danas hidrološko upozorenje na svom sajtu, a u kom ističe kako nas narednih dana na Dunavu od Bezdana do Bogojeva očekuje pojava ledohoda na 10 do 30 posto širine rečnog korita.

Kako dalje stoji u upozorenju, na Tisi kod Novog Kneževca i kod Sente osmotren je ledostoj od 40 odsto do 50 odsto širine rečnog korita sa intenziviranjem pojave narednih dana.

Na Dunavu od Bezdana do Slankamena vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa, piše na kraju najnovijeg RHMZ upozorenja.

Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) pozvao je danas i na oprez zbog poledice u Srbiji i najavio da će tokom dana biti toplije uz sporo otapanje snega. Kako se navodi u saopštenju RHMZ-a, do kraja dana biće umereno do potpuno oblačno i toplije, dok se u prepodnevnim časovima na severu i istoku Srbije mestimično očekuje slab sneg, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se može i lediti na tlu.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i severozapadni pravac. Najviša temperatura od 1 stepen u plusu na istoku, do 10 stepeni celzijusa na zapadu Srbije. Trenutno je u Srbiji najhladnije u Sjenici, minus 5, u Dimitrovgradu i na Kopaoniku je minus 4, a najtoplije je u Beogradu gde je temperatura u plusu, 4 je stepena, u Loznici je 3, a u Zaječaru i Kragujevcu 2 stepena.

Podsetimo, ovog jutra ledena kiša je padala širom Vojvodine, naročito u Banatu, a na severu Bačke i na severoistoku, istoku i jugoistoku Banata pada sneg. Ovaj padavinski sistem premešta se u severozapadnoj visinskoj struji prema jugoistoku, tako da se tokom prepodneva ledena kiša i sneg očekuju uglavnom na severoistoku Srbije, naročito u Banatu, donjem Podunavlju, u Braničevskom okrugu i na istoku Srbije, odnosno u Timočkoj i Negotinskoj Krajini.

