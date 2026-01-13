AKTUELNO

PRAVI KAVALJER! Siniša Mali progovorio o najlepšim ženama sa javne scene, pa izbegao "vruće pitanje" Ognjena Amidžića

Ministar finansija Siniša Mali dobio je gostujući kod Ognjena Amidžića zadatak da navede dve najlepše žene sa javne scene, ali koje nisu u studiju.

Zajedno sa njim emisiji AmiG Show gostovali su i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i tri sjajne dame: najpopularnija mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica, legendarna glumica Lidija Vukićević i jedna od najprepoznatljivijih voditeljki naše televizije Sanja Marinković.

U suprotnom, morao bi da hvali nekoga od opozicionara 30 sekundi.

- Nije realno da navedem žene van studija pored ovako lepih žena ovde. Stvarno ne mogu – rekao je Mali i džentlmenski izbegao odgovor na ovo škakljivo pitanje.

Takođe, Mali je izbegao pitanje da li više voli plavuše ili crnke, pa je pripadnicima lepšeg pola ostavio prostor da razmišljaju na ovu temu.

Sanja Marinković je samo kratko prokomentarisala da bi mnoge žene volele da je večeras izgovorio njihovo ime.

