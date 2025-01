'BORIMO SE ZA SRBIJU KOJA RADI' Siniša Mali: Hajda da danas pričamo o rezultatima

Hajde da danas pričamo o rezultatima - poručio je ministar finansija Siniša Mali.

Srbija je u prvih devet meseci prošle godine bila u top tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi sa rastom od 4 odsto, napisao je ministar Siniša Mali u svojoj objavi na Fejsbuku i dodao da dok su se neke jače ekonomije od naše, poput velike Nemačke, nalazile u recesiji, mi rekordno rastemo, i očekujemo da ćemo i u ovoj godini biti najbrže rastuća ekonomija.

- Zaposlenost u trećem kvartalu prošle godine iznosi 51,9 odsto, dok je nezaposlenost rekordno niska i iznosi 8,1 odsto. Podsetiću vas i da je nezaposlenost 2012. godine bila 25,9 odsto, što znači da svaki četvrti građanin nije imao posao u vreme prethodne vlasti. Danas imamo i oko 450.000 više formalno zaposlenih nego u periodu pre 2012. godine- napisao je Mali.

- Danas imate konstantan rast primanja građana. Penzije su od 1. decembra povećane za 10,9 odsto, a prve uvećane penzije su već isplaćene, uoči Božića. Prosečna penzija je u 2024. godini iznosila 46.138 dinara, odnosno 394,1 evra, i u odnosu na 2023. godinu je bila realno veća za 15,1 odsto. Očekujemo da će u ovoj godini prosečna penzija biti oko 436 evra (preko 50.000 dinara), što je više nego duplo u odnosu na 2012. godinu, kada je prosečna penzija bila 204 evra. Kada pogledate sva povećanja penzija, u periodu od 2020. do 2025. godine, mi imamo realan rast penzija od 35 odsto. Takođe, od 2020. godine, kada je krenula pandemija, isplatili smo oko 650 evra jednokratne pomoći svakom penzioneru- dodaje Mali.

Kako je naveo imamo i konstantan rast minimalne zarade, koja je od 1. januara ove godine veća za 13,7 odsto, i u ovoj godini će iznositi 53.592 dinara, odnosno prosečno 457 evra mesečno.

- Podsećam vas da je minimalna zarada 2010. godine bila 15.747 dinara, a ove godine će po prvi put preći 450 evra - dodaje Mali.

- Konačno, rast plata, koje su od 1. januara porasle za 8 odsto u javnom sektoru, odnosno i mnogo više od toga u prosveti - kumulativno čak 22,4 odsto. Imamo kontinuran rast plata, koje su u proseku prošle godine iznosile, prema našim procenama, oko 835 evra, a samo u decembru 920 do 925 evra. Očekujemo da u decembru ove godine prosečna plata dostigne oko hiljadu evra - napisao je ministar.

On je napomenuo da je u periodu od 2020. do 2025. realan rast prosečnih zarada iznosi 37,1 odsto.

- Sve ovo nas približava postavljenom cilju i ispunjenju obećanja koje smo dali da će do kraja 2027. godine prosečna plata u Srbiji biti 1.400 evra, a podsetiću vas da je prosečna neto zarada 2010. godine iznosila 331 evro. Takođe, te 2027. godine, očekujemo i da će prosečna penzija iznositi 650 evra, koliko i minimalna zarada- napisao je Mali.

On je naveo da najnoviji podaci pokazuju da je prosečna plata u novembru 2024. iznosila 100.738 dinara, odnosno 861 evra. U odnosu na novembar 2023. prosečna neto zarada obračunata za novembar 2024. nominalno je veća za 12,0%, a realno za 7,4%.

- Krajem prošle godine smo po prvi put u istoriji dobili i investicioni rejting, što je potvrda najvećeg poverenja u naše finansije, a očekujemo da ove godine napredujemo u ligi zemalja sa investicionim rejtingom - napisao je Mali.

- Još jedna važna i aktuelna stvar koju bih podelio sa vama jeste podrška mladima za kupovinu prvog stana. Budućnost ove zemlje su mladi. Želimo da oni ostanu u Srbiji, da ovde nađu zaposlenje, osnuju porodice, planiraju život u svojoj zemlji. Zato smo i osmislili program povoljnih stambenih kredita za mlade, kako bi im olakšali taj veliki korak u osamostaljivanju. Država je pripremila zakon zahvaljujući kojem će mladi moći da po što povoljnijim uslovima, što lakše, jednostavnije i jeftinije, dođu do svoje prve stambene nepokretnosti. Kroz taj zakon rešavamo dva najveća problema koje su mladi imali prilikom kupovine nekretnine - visinu učešća i visinu kamatne stope. Sada je učešće jedan odsto, a mesečna rata će biti mnogo povoljnija jer država do šeste godine subvencioniše te rate. Dakle, zaista sjajna prilika za sve mlade ljude od 20 do 35 godina. To je mera za budućnost Srbije - napisao je ministar i dodao:

- Povoljni krediti za stanove su samo jedna od mera koje sprovodimo da pomognemo i podržimo mlade. Prošle godine smo povećali izdvajanja za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta i to je opet način da pokažemo da je država tu za porodice, za decu, da brine o njima, da su oni najvrednije što imamo i da to nije samo prazna priča već konkretna pomoć. Za prvo dete sada se dobija 500.000 dinara jednokratno, a nakon povećanja, roditeljski dodatak za drugo dete iznosi 600.000 dinara i plus se za drugo dete jednokratno dobija 135.000 dinara. Za treće dete se sada dobija 2.280.000 dinara roditeljskog dodatka plus jednokratno 135.000 dinara, dok za četvrto dete roditeljski dodatak sada iznosi 3.180.000 dinara. Ako vam kažem da se za četvrto dete 2012. godine dobijalo 298.254 dinara, vidite da sada imamo deset puta veća izdvajanja za rođenje četvrtog deteta. Imamo i subvencije za kupovinu prvog stana ili za izgradnju kuća za majke, u iznosu do 20.000 evra - istako je ministar.

On je naveo da se osim povećanja i pobošljanja životnog standarda građana, radi i na velikim i važnim infrastrukturnim projektima širom naše zemlje.

- Pokrenuli smo program “Skok u budućnost - Srbija 2027” u okviru koga ćemo realizovati 323 projekta širom zemlje vredna ukupno 17,8 milijardi evra - napisao je Mali o dodao:

- Gradićemo i obnavljati škole, auto-puteve, brze pruge, saobraćajnice, zdravstvene ustanove. Ulagaćemo u BIO4 kampus, nauku, nove tehnologije, energetiku, turizam, kulturu, sport. Samo u ovoj godini, imamo u planu završetak još najmanje 150 kilometara novih auto-puteva i brzih saobraćajnica u Srbiji - deonicu Moravskog koridora od Vrnjačke banje do Preljine, Sremsku Raču - Kuzmin sa mostom na Savi, Valjevo - Iverak, Južnu obilaznicu oko Valjeva, deonicu autoputa E763 Pakovraće - Požega, Slepčević - Badovinci i petlju Požarevac - Veliko Gradište - Golubac - kaže Mali.

- Kruna svega, svih naših aktivnosti u borbi za bolju, lepšu i uspešnu Srbiju, biće organizacija Ekspo izložbe 2027. godine. Tada ćemo u Beograd privući ceo svet - očekujemo rekordan broj zemalja učesnica, oko tri - četiri miliona posetilaca. To je potvrda svog uloženog truda do sada, priznanje da se Srbija promenila i napredovala. Pobedili smo u veoma jakoj konkurenciji, dobili ogromno poverenje i sada organizujemo najveći događaj ikada u Srbiji, koji će u potpunosti promeniti celu zemlju. Beograd nećete moći da prepoznate za manje od tri godine i biće jedan od najlepših gradova, ne samo u Evropi, nego i u svetu. Borimo se za Srbiju koja radi! - poručio je Mali u svojoj objavi - napisoa je ministar Siniša Mali u svojoj objavi na Fejsbuk ui Instagramu.

Autor: Dalibor Stankov