'Plač bebe začuo se u trenutku kada smo ugledali Manastir Ravanicu' Nevena se porodila trećeg dana Božića u kolima na zaleđenom putu

Trećeg dana Božića, Danica i Predrag Stojanović iz Resavice postali su roditelji po treći put, ali na način koji se retko viđa i dugo pamti. Njihova ćerka Una rođena je u automobilu, na putu ka ćuprijskom porodilištu, u okolnostima koje su ovaj događaj učinile nesvakidašnjim i gotovo filmskim.

Kako navodi Danica, trudovi su počeli iznenada, pa su zajedno sa suprugom i prijateljem odmah krenuli ka bolnici. Zbog izuzetno niske temperature i zaleđenog kolovoza tih dana, vožnja je bila usporena, a upravo to je dovelo do toga da se porođaj završi pre dolaska u porodilište.

- Plač bebe začuo se u trenutku kada smo ugledali Manastir Ravanicu. Taj prizor i taj zvuk nikada nećemo zaboraviti - kaže Danica, dodajući da je ceo događaj doživela veoma lično, budući da se u tom trenutku na radiju čula omiljena pesma njenog oca.

Kako prenosi Ćurpija.net, iz automobila su odmah obavestili dežurne u porodilištu da je porođaj obavljen i da su i majka i beba dobro. Nakon dolaska u Ćupriju, medicinsko osoblje je preuzelo dalju brigu o Danici i maloj Uni. Danica posebno ističe smirenost i odgovornost supruga Predraga, koji joj je tokom celog porođaja bio oslonac, iako samom činu porođaja ranije nije prisustvovao.

Vest o porođaju u automobilu brzo se proširila, a prijatelji porodice Stojanović sa nevericom su prihvatili ovu priču, uz brojne čestitke zbog rođenja Une, koja je postala sestra Urošu i Uglješi.

Nesvakidašnji događaj bio je povod da Danicu Stojanović i njenu bebu poseti predsednica opštine Ćurpija Jelena Đulinac, koja im je uputila srdačne čestitke.

- Ovo je priča o hrabrosti, snazi i poverenju u život. U ime lokalne samouprave, želim porodici Stojanović mnogo zdravlja, radosti i lepih trenutaka sa njihovim trećim detetom - istakla je. Tom prilikom, ispred lokalne samouprave, mami Danici uručen je prigodan i simboličan poklon kao znak pažnje i podrške.

Dan ranije, u ćuprijskom porodilištu rođena je još jedna devojčica – mala Selena Tusulović. Njena mama Vesna kaže da joj je ovo drugi porođaj, nakon 2023. godine, i da se i ovog puta zatekla u istoj sobi i na istom krevetu kao tada, što je ceo događaj učinilo dodatno neobičnim.

