POTPUNA MODERNIZACIJA SAOBRAĆAJA U SRBIJI Ulaganja oko 14 milijardi evra u železnicu REŠAVAJU PROBLEMI SA PUTNIM PRELAZIMA

Nacionalnim programom javne železničke infrastrukture za period od 2025. do 2029. godine planira se modernizacija magistralnih pruga, povećanje bezbednosti i interoperabilnosti, a ukupna investiciona vrednost svih železničkih projekata u Srbiji u narednih pet godina iznosi oko 14 milijardi evra.

Kako je navedeno u dokumentu ''Nacionalni program javne železničke infrastrukture za period od 2025. do 2029. godine'', koje je objavilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, fokus će biti modernizacija pruge na Koridoru 10, koja će dugoročno razvijati kao dvokolosečne, sa projektovanim brzinama do 160, odnosno do 200 kilometara na sat, gde je to investiciono opravdano.

Železničke pruge kojima upravlja Infrastruktura železnica Srbije (IŽS) stare su više od jednog veka, a preko 55 odsto svih pruga izgrađeno je u 19. veku.

Prosečna starost koloseka je oko 55 godina, elektrotehničkih postrojenja između 30 i 40 godina, a značajno se povećava i dužina pruga na kojima je smanjena najveća dopuštena brzina vozova.

Građevinska dužina železničkih pruga u Srbiji, uključujući pruge na teritoriji AP Kosovo i Metohija, iznosi oko 3,35 milona km, od čega je oko 3,01 km jednokolosečnih i 345,140 km dvokolosečnih pruga.

Nacionalnim programom definisane su razvojne komponente izgradnje i rekonstrukcije železničkih pruga, u skladu sa važećim zakonima i tehničkim specifikacijama interoperabilnosti Evropske unije.

Predviđeno je unapređenje magistralnih, regionalnih i lokalnih pruga, uz primenu savremenih tehničkih standarda, uključujući veće dozvoljene brzine, veće osovinsko opterećenje i duže kompozicije vozova.

Poseban akcenat stavljen je na unapređenje bezbednosti na putnim prelazima, kroz denivelaciju, ugradnju automatskih polubranika i racionalizaciju broja prelaza.

Primarno je rešiti putne prelaze na magistralnim železničkim prugama, za šta je procena da je potrebno oko 430 miliona evra.

''Tačan iznos bi se utvrdio po izradi urbanističke i tehničke dokumentacije. Potrebno je da jedinice lokalne samouprave i upravljači putne infrastrukture u saradnji sa IŽS zajednički rešavaju pitanje putnih prelaza. U narednoj fazi bi trebalo rešavati putne prelaze na regionalnim prugama'', navedeno je u dokumentu.

Autor: Jovana Nerić