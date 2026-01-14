'Još na snazi vanredna situacija, ali stanje se stabilizuje' Ministar Milićević posetio Ivanjicu: U ovim vanrednim okolnostima za ivanjički kraj postoji i lepa vest (FOTO)

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, obišao je Ivanjicu i okolna sela povodom vanredne situacije izazvane nedavnim snežnim padavinama i istakao da je apsolutni prioritet Vlade da svako domaćinstvo u Srbiji što pre dobije struju i vrati se normalnom funkcionisanju.

Milićević je obišao radove na sanaciji trafostanice i razgovarao sa predsednikom opštine Ivanjica Aleksandrom Mitrovićem, predsednikom Skupštine opštine Dragovanom Milinkovićem, kao i predstavnicima Sektora za vanredne situacije, gde se upoznao sa najnovijim informacijama u vezi sa snabdevanjem električne energije, kao i situacijom na terenu, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Ministar je naglasio da je u Ivanjici još vanredna situacija, ali da se stanje postepeno stabilizuje. Milićević je dodao da Vlada Srbije radi danonoćno, prati situaciju iz minuta u minut i reaguje u skladu sa prioritetima na terenu.

- Bez obzira kakav ko posao obavlja unutar Vlade Republike Srbije ima obavezu da bude na terenu, posebno u opštinama gde je proglašeno vanredno stanje - naglasio je Milićević i dodao da je to dogovoreno na sednici Vlade Srbije, kako bi se došlo u normalnu fazu funkcionisanja.

Milićević je izrazio nadu da će vanredna situacija u Ivanjici biti ukinuta kada problemi sa trafostanicom budu rešeni i dodao da je veoma važna i prohodnost puteva.

- Vidi se ozbiljan i odgovoran rad nadležnih organa iz lokalne samouprave, montera, Vlade Republike Srbije - istakao je ministar Milićević i dodao da se radovi na otklanjanju kvarova rade sa velikom posvešćenošću.

Ministar je obišao i sedmočlanu porodicu Vukotić u okolini Ivanjice.

- U ovim vanrednim okolnostima za ivanjički kraj postoji i lepa vest, porodica Vukotić je na Božić 7. januara 2026. godine, dobila bebu - rekao je Milićević.

On je deci uručio novogodišnje paketiće, a porodici pomoć u vidu bebi opreme.



Autor: Jovana Nerić