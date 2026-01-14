OTAC OSMORO DECE KRENUO NA POSAO I NESTAO BEZ TRAGA Momira iz Malog Iđoša nema skoro mesec dana, porodica ga očajnički traži: Telefon mu je bio isključen, a onda su ga NAŠLI

Momir je suprug i otac osmoro dece, od kojih najmlađe ima tek sedam meseci. Momčilo brata je poslednji put sreo četiri dana pre nestanka, tačnije 12. decembra.

Momir Todorović (54) nestao je 16. decembra 2025. godine u Malom Iđošu kada se iz svoje kuće oko 5 sati ujutru uputio u Vrbas na posao. Od tada, Momiru se gubi svaki trag, a njegov brat Momčilo za "Blic" je otkrio detalje u nadi da će policija ili neko od građana uspeti da pronađe Momira.

Kako je Momčilo rekao, Momirova supruga je nazvala tog 16. decembra i pitala da li se njen muž nalazi kod njega. Kada joj je rekao da nije tu, odmah su pozvali policiju i prijavili nestanak.

- Za dva dana će biti biti tačno mesec dana kako je nestao. U policiji nema pomaka. Ništa se ne dešava. Nemaju nikakve informacije. Momir je porodičan čovek, on i supruga imaju osmoro dece, najmlađi ima tek sedam meseci - rekao je Momčilo.

Poslednji susret pre nestanka

Prema njegovim rečima, brata je poslednji put sreo četiri dana pre nestanka, tačnije 12. decembra.

- Vozio je električni skuter, rekao mi je da mu ga je firma uzela, jer je biciklom išao za Vrbas. Bio je raspoložen, normalno smo razgovarali. Pozdravili smo se i svako je otišao na svoju stranu - objašnjava naš sagovornik.

Na pitanje da li je Momir imao porodičnih ili finansijskih problema, Momčilo je odgovorio:

- Nije se žalio, ništa nije govorio. Dešavalo se nekoliko puta da mu ja ili sestrić pomognemo novčano, ali to je sve normalno. Pre nego što je nestao čuo se i sa našim prijateljem, čak su se nešto i šalili, a posle toga i sa kumom iz Beograda. Sa svima nama je potpuno normalno razgovarao. Ništa nije ni slutilo da će nestati.

Kamera ga snimila u 5 ujutru

Kako kaže naš sagovornik, u policiji su mu pokazali snimak sa jedne nadzorne kamere u Malom Iđošu na kojoj se vidi Momir kako prelazi ulicu oko pet ujutru.

- To mi je malo sumnjivo. Nije mi jasno zbog čega je krenuo sat vremena ranije na posao. Drugih kamera nema tako da njegovo dalje kretanje nismo mogli da utvrdimo - kaže Momčilo.

Misterija telefona

Brat nestalog Momira objašnjava da je telefon njegovog brata bio dostupan oko 21.30,22.00 časova 16. decembra i da je posle toga ugašen. Međutim, supruga i stariji sin su dve nedelje nakon nestanka pronašli telefon u šupi koja se nalazi u sklopu kuće.

- Ostao sam u čudu. Nisam mogao da verujem. Policija mi je rekla da su prečešljali sve, pa mi nije jasno kako se telefon tu stvorio - rekao je on.

Momčilo je naglasio da se ovako nešto nikada ranije nije događalo.

- Nikada nije odlazio od svoje kuće, pogotovo to da se ne javi. Voleo bih da znam samo gde, šta se desilo, da ne provedem život ceo u agoni - zaključio je Momčilo.

Ukoliko imate bilo kakve informacije o nestalom muškarcu, pozovite telefonski broj 0642464486 ili kontaktirajte policiju.

Autor: Jovana Nerić