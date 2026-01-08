NESTAO MIODRAG IZ LESKOVCA, OTAC 4 DECE: Rekao supruzi OVO, a onda mu se gubi svaki trag

Miodrag Jovanović (33) iz Leskovca nestao je 27. decembra 2025. godine, potvrdila je njegova supruga Milica. Najveseliji hrišćanski praznik Božić dočekala je sama sa njihovo četvoro maloletne dece. Od njegovog nestanka prošlo je 12 dana, a ona i dalje nema nikakvu informaciju o svom suprugu.

Milica je u razgovoru za portal Telegraf.rs ispričala kako je izgledao taj 27. decembar, dan kada ga je poslednji put videla.

- Oko 22 časa je otišao u prodavnicu vratio se i postavio nam sto da jedemo. Jeli smo svi zajedno naša deca, on i ja, onda je izašao napolje, a nakon dva minuta mi je stigla poruka "Milice, čuvaj mi decu" i od tog trenutka njegov telefon je ugašen - kaže neutešna Milica za Telegraf.rs.

Kako kaže, nikada se ranije ovo nije dogodilo, niti je ikada bilo moguće da Novu godinu i Božić ne proslave zajedno.

- U braku smo već 12 godina, naše najstarije dete ima 10 godina, nema šanse da je ikada moglo da se desi da ne provedemo zajedno praznik - dodaje ona.

Kako kaže, odmah je obavestila sve prijatelje, poznanike, komšije, ali nažalost, niko nema informacije o tome gde bi mogao da bude Miodrag.

- Ceo Leskovac sam prevrnula i niko ništa - kaže.

Miodrag Jovanović je u trenutku nestanka na sebi imao crnu trenerku, crnu jaknu i crne patike. Policija je uključena u potragu za njim, a Milica moli sve koji ga prepoznaju da joj se jave na broj telefona: 061 7035275.

Autor: Pink.rs