ISTINA I ZABLUDE O JAČANJU IMUNITETA: Šta zaista pomaže

Imuni sistem obavlja izuzetan posao u odbrani od mikroorganizama koji izazivaju bolesti.

Dogodi se da ponekad on zakaže - klica uspešno prodre u organizam i dolazi do bolesti. Da li je moguće uticati na ovaj proces i ojačati imuni sistem? Pomaže li zaista vitamin C kako svi mislimo i ima li smisla "pojačati" ishranu?

Ideja o jačanju imuniteta svima je poznata, ali se pokazalo da je sposobnost da se to postigne teško dostižna iz više razloga. Imuni sistem je upravo to - sistem, a ne jedan jedinstveni entitet. Da bi dobro funkcionisao, potrebni su mu ravnoteža i sklad. Istraživači još uvek mnogo toga ne znaju o složenosti i međusobnoj povezanosti imunog odgovora.



Za sada ne postoje naučno dokazane direktne veze između načina života i pojačane funkcije imunog sistema.

Ipak, naučnici ispituju uticaj ishrane, fizičke aktivnosti, starosti, psihološkog stresa i drugih faktora na imuni odgovor.

U međuvremenu, opšte strategije zdravog načina života imaju smisla, jer verovatno pomažu funkciji imunog sistema i donose druge dokazane zdravstvene koristi.



Prva linija odbrane jeste izbor zdravog načina života. Pridržavanje opštih smernica za dobro zdravlje najbolji je pojedinačni korak koji možete preduzeti kako biste prirodno održavali pravilno funkcionisanje imunog sistema. Svaki deo tela, uključujući i imuni sistem, bolje funkcioniše kada je zaštićen od uticaja sredine i podržan strategijama zdravog života kao što su ove:

*Život bez pušenja

*Jedite ishranu bogatu voćem i povrćem

*Redovno vežbajte

*Održavajte zdravu telesnu težinu



*Ako pijete alkohol, činite to umereno

*Obezbedite dovoljno sna

*Preduzmite mere za izbegavanje infekcija, kao što su često pranje ruku i temeljno kuvanje mesa

*Pokušajte da smanjite stres

*Budite u toku sa svim preporučenim vakcinama



Mnogi proizvodi na policama prodavnica tvrde da jačaju ili podržavaju imunitet. Međutim, koncept "pojačavanja" imuniteta naučno gledano nema mnogo smisla. U stvari, povećavanje broja ćelija u telu, bilo da su u pitanju imune ćelije ili neke druge, nije nužno dobra stvar. Pokušaj da se poveća broj ćelija imunog sistema posebno je složen jer u imunom sistemu postoji mnogo različitih vrsta ćelija koje na brojne mikrobe reaguju na različite načine. Koje ćelije treba pojačati i do kog broja? Do sada naučnici ne znaju odgovor.

IMUNI SISTEM ZAVISI OD DOBRE I REDOVNE ISHRANE

Neuhranjeni ljudi su podložniji infekcijama, ali još nije jasno u kojoj meri određene vrste hrane, poput prerađene hrane i šećera, direktno utiču na imunitet. Nedostaci pojedinih mikronutrijenata (cinka, selena, gvožđa, vitamina A, B6, C, E i drugih) mogu uticati na imunološke reakcije, ali njihov stvarni značaj za zdravlje kod ljudi nije u potpunosti razjašnjen.

Ako ishrana nije raznovrsna, umereno uzimanje multivitaminsko-mineralnih suplemenata može biti korisno, dok uzimanje velikih doza pojedinačnih vitamina nema dokazanu korist. Biljni preparati i suplementi koji se reklamiraju za pojačanje imuniteta nemaju pouzdane naučne dokaze da zaista štite od bolesti.



KOLIKO VEŽBANjE UTIČE NA IMUNITET

Redovna fizička aktivnost jedan je od temelja zdravog načina života. Ona poboljšava zdravlje srca i krvnih sudova, snižava krvni pritisak, pomaže u kontroli telesne težine i štiti od različitih bolesti. Ali da li vežbanje pomaže i u prirodnom jačanju imunog sistema i njegovom očuvanju? Kao i zdrava ishrana, fizička aktivnost doprinosi opštem dobrom zdravlju i samim tim podržava i zdrav imuni sistem, piše Helt Harvard.

Autor: D.Bošković