U Srbiji ujutro mraz, kasnije pretežno oblačno: Temperature idu do 12 stepeni, a evo šta nas čeka narednih dana

U Srbiji će danas jutro biti hladno uz slab mraz, ponegde i maglu, a tokom dana uslediće pretežno oblačno i suvo vreme na severu i promenljive vremenske prilike sa sunčanim intervalima u ostatku zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, južnih pravaca, dok će se temperature kretati u rasponu od minus tri do 12 stepeni.

U Beogradu se danas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, suvo i toplo za ovaj ovaj period godine, uz slab južni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 11 stepeni.

U narednih sedam dana na istoku Srbije biće oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom, a od subote se očekuje manji pad temperatura u celoj zemlji, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini u osetnijem padu.

Autor: Marija Radić