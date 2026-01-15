AKTUELNO

Društvo

U Srbiji ujutro mraz, kasnije pretežno oblačno: Temperature idu do 12 stepeni, a evo šta nas čeka narednih dana

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug/Nenad Mihajlović, Tanjug/Aleksandar Palijagić ||

U Srbiji će danas jutro biti hladno uz slab mraz, ponegde i maglu, a tokom dana uslediće pretežno oblačno i suvo vreme na severu i promenljive vremenske prilike sa sunčanim intervalima u ostatku zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, južnih pravaca, dok će se temperature kretati u rasponu od minus tri do 12 stepeni.

U Beogradu se danas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, suvo i toplo za ovaj ovaj period godine, uz slab južni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 11 stepeni.

U narednih sedam dana na istoku Srbije biće oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom, a od subote se očekuje manji pad temperatura u celoj zemlji, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini u osetnijem padu.

Zemljotres usred noći: Zatreslo se tlo u Srbiji, a evo i gde

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Mraz

#Srbija

#Vremenska prognoza

#Zima

