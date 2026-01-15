Meteorolog RISTIĆ NAJAVLJUJE NOVI LEDENI TALAS: Biće jači i duži od prethodnog, a evo kada stiže otopljenje

Zima se ne predaje! Sneg i led se još nisu svuda istopili, a Srbiju već čeka novi ledeni udar. Do kraja ove sedmice nećemo se smrzavati, temperatura će biti i do 10 stepeni, ali već za vikend stižu olujni udari košave, a već od 24. januara nam stiže sibirski mraz s temperaturama i do minus 10 stepeni! Biće toliko hladno da se i Dunav može zalediti.

Ledeni talas iz kog je Srbija izašla juče doneo je našoj zemlji i građanima mnogobrojne probleme. Vanredna situacija na snazi je u devet opština u Srbiji, dok je u utorak u Loznici ukinuta.

Tokom vremenskih neprilika, prema rečima potpredsednika Vlade i ministra policije Ivice Dačića, bilo je 109 intervencija, učestvovao je 241 vatrogasac, a evakuisano je 40 ljudi.



- Mi smo izdali upozorenje usled snega i kiše 3. i 6. januara šta se može dogoditi i očekivati. Svim sektorima je izdato upozorenje da budu pripravni, i građanima je stiglo upozorenje 4. januara - istakao je Dačić i dodao da su pripadnici Sektora za vanredne situacije dali 19 agregata lokalnim samoupravama.

Stiže struja

Na sednici Štaba za vanredne situacije rečeno je da 13.000 domaćinstava ima problem sa snabdevanjem električnom energijom, taj broj sada je manji, rekao je Dačić.

- Ministar Glišić i ja smo obišli celu Srbiju i napravili kartu svih mogućih rizika, gde mogu da se dogode požari, poplave... Svako u svojoj oblasti treba da pretpostavi koji su njihovi problemi - naveo je Dačić za Javni servis.

Kada je reč o kapacitetu MUP za vanredne situacije, ukazao je da su oni nedovoljni i da mora da dođe do omasovljenja tog sektora.

Meteorolog amater Ivan Ristić rekao je za Kurir da će otopljenje potrajati do kraja ove radne nedelje, kao i da će maksimalne dnevne temperature biti između pet i 10 stepeni, a u jutarnjim časovima oko nule.

- U manje urbanim sredinama biće slab mraz, te je potreban oprez. Za vikend dolazi promena vremena, sibriski anticiklon kreće prema Evropi i njegova južna strana preko Vlaške nizije prema nama donosi hladan vazduh.

Tokom vikenda temperature će biti u postepenom padu i očekuju se olujni udari košave. Između petka i subote temperatura će pasti za pet stepeni, a u nedelju će svuda biti oko nule - naveo je Ristić.

Sneg ispod Save i Dunava

U utorak i sredu očekuje se da košava oslabi i polako prestane.

- Oko 24. januara stiže nam jače zahlađenje sa severoistoka Evrope i temperature će biti u osetnom padu zbog razvoja ciklona u Sredozemlju. Očekuje se i sneg, pogotovo južnije od Save i Dunava, više snega će u ovom talasu biti južnije, prema sadašnjim prognozama.

Ovaj hladni talas deluje da može biti jači u smislu temperatura od prethodnog, a može i duže da potraje - upozorava sagovornik.

Za sada Ristićevi modeli ne pokazuju da će biti previše snega, ali će svakako novi ledeni talas biti hladniji od prethodnog.

- Ovaj talas zahvatiće celu Evropu, postoji velika šansa da dođe do zaleđivanja Dunava, koji je već počeo da ledi. Što se tiče maksimalnih dnevnih temperatura, kretaće se od minus pet do minus 10 tokom dana. Biće baš hladno.

Otopljenje tek sledi u drugoj dekadi februara, deluje da može da bude jače otopljenje. Ne treba da nas iznenade ni prolećne temperature, koje mogu biti i 15 i 20 stepeni - zaključio je.

Autor: Marija Radić