U SRBIJI DANAS ZA VIŠE OD 20 STEPENI TOPLIJE VREME: Evo kada stiže zahlađenje, kiša će preći u SNEG

Srbiju je danas zahvatilo jako otopljenje, a već ovog prepodneva u Loznici je 16 stepeni. Širom zemlje je umereno do potpuno oblačno i osetno toplije vreme, a i dalje je vrlo hladno na najvišim planinama i u kotlinama na zapadu Srbije. Tempetaure u većem delu zemlje kreću se od 10 do 16 stepeni. Zlatibor meri 10, Sjenica 8, a Negotin 7 stepeni, Požega 3, Kopaonik 1, a Crni vrh 0 stepeni.

Pred nama je danas veoma topao dan. Maksimalna temperatura biće od 12 do 18 stepeni, a najtoplije zbog fenskog efekta vetra biće u Podrinju i u Kolllubarskom okrugu uz temperature i do 20 stepeni koliko se očekuje u Loznici i u Valjevu, dok će u Beogradu biti do 16 stepeni.

Podsetimo, juče ujutro temperatura na Zlatiboru i u Novom Sadu opala je -4, u Loznici na -3, a danas će u Loznici biti 20 stepeni. Zahvaljujući efenskom efektu vetra danas će biti za više od 20 stepeni toplije vreme.

Tokom dana biće i sunčanih perioda.

Biće vetrovito. U košavskom području jugoistočni vetar imaće olujne udare, na jugu Banata i do 100 kilometara na sat.

Naše područje pod uticajem je ciklona, koji je doneo otopljenje, ali kako se bude premeštao dalje na istok, uz prodor hladnog fronta, doneće Srbiji već od sutra jače zahlađenje.

U sredu kišovito, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom.

Maksimalna temperatura u sredu biće od 6 stepeni na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije.

Prelazak novog ciklona sa Jadrana preko našeg područja, ali ovaj put južnijom putanjom, dovešće do prodora još hladnije vazdušne mase.

U četvrtak i petak još hladnije. Biće oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje sneg, uz povećanje snežnog pokrivača.

Simbolično se snežni pokrivač može formirati ponegde i u nizijama.

Duvaće severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura u četvrtak biće od 2 na zapadu do 8 stepeni na istoku Srbije.

Petak će biti najhladniji dan ove sedmice. Maksimalna temperatura biće od 1 do 5 stepeni.

Za vikend se očekuje malo toplije vreme.

Autor: Jovana Nerić