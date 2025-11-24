AKTUELNO

Društvo

SNEG PONOVO STIŽE U SRBIJU: Evo kada se očekuje novo pogoršanje vremena u našoj zemlji

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Današnje jutro u većem delu Srbije osvanulo je vedro i vrlo hladno, u većini mesta uz mraz. U nastavku dana biće osetno toplije, uz dosta sunca. Maksimalna temperatura biće od 8 do 14, u Beogradu do 12 stepeni.

Prema kraju dana očekuje se naoblačenje, a tokom noći u Vojvodini i na jugozapadu Srbije očekuje se i kiša.

Od sutra se očekuje uticaj snažnog ciklona sa centralnog Mediterana, uz veoma izražena južna strujanja. Košava će imati olujne udare, a na jugu Banata jugoistočni vetar imaće udare od 100 km/h.

Očekuje se jače naoblačenje, a tokom večeri i noći biće kiše i pljuskova.

Maksimalna temperatura biće i do 18 stepeni, samo u Negotinskoj Krajini hladnije, temperatura do 8 stepeni.

Inače, ciklon će se svojim centrom premeštati sa severnog Jadrana preko Panonske nizije.

Foto: Pink.rs

Od srede se očekuje svežije i vrlo promenljivo vreme, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom.

Novi ciklon ovog puta sa centralnog Mediterana premeštaće se južnijom putanjim preko južnog dela Jadrana, pa će za sobom povući osetno hladniju vazdušnu masu, koja će preko našeg područja prodrati preko Panonske nizije.

Vetar će biti u skretanju na severozapadni.

U četvrtak i petak dalji pad temperature vazduha, a susnežica i sneg očekuju se ponegde i u nižim predelima.

U periodu od utorka do petka ponegde se očekuju i veće količine padavina.

Za vikend malo toplije.

OGLASIO SE OTAC UBIJENE DEVOJČICE U RIBNIKARU NAKON NOVE ODLUKE SUDA: Evo šta je poručio roditeljima dečaka posle ukidanja presude!

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Sneg

#Srbija

#Vremenska prognoza

#Zima

