AKTUELNO

Društvo

U jednom gradu Srbije -6, a u drugom čak 8 stepeni: Neverovatna temperaturna razlika ovog jutra u našoj zemlji

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

I dok je u većem delu zemlje otoplilo, pa su i jutarnje temperature u plusu, ledeno je jutros širom Vojvodine, osim na jugu Banata.

Temperatura u Somboru iznosi -6, u Subotici -5, a u Novom Sadu -4, dok je u Banatskom Kralovcu 2°C.

Južnije od Save i Dunava je znatno toplije, pa je u Beogradu 4, a u Kragujevcu čak 8 stepeni.

U ostatku Srbije temperature su uglavnom od 0 do 5 stepeni, u Dimitrovgradu i na Kopaoniku -1, u Negotinu i Sremskoj Mitrovici -2°C.

Sjenica jutros meri 0, a Zlatbor 3°C.

Inače, ovog jutra širom Srbije je vedro, dok je u Vojvodini maglovito.

Pred Srbijom je sunčan i topao dan, dok će u Vojvodini biti tmurno i hladnije.

Maksimalna temperatura biće od 4 u Vojvodini do 12 stepeni u centralnim predelima Srbije, u Beogradu oko 10 stepeni.

Toplo će biti i sutra.

Za vikend zahlađenje.

pročitajte još

Stižu pare: Ova 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 22. januara

Autor: Marija Radić

#Srbija

#Temperatura

#Vreme

#Zima

#razlika

POVEZANE VESTI

Društvo

OVAKO ĆE SE SNEŽNI TALAS KRETATI KROZ SRBIJU IZ SATA U SAT - Zimska noć je pred nama, a ovi delovi zemlje će se PRVI ZABELETI

Društvo

U ovom gradu u Srbiji večeras čak 28 cm snega, EVO gde je najviše pao: Stiže nova opasnost, OPREZ!

Društvo

Topi se asfalt u Srbiji, ali u jednom predelu bi mogla da padne kiša: Noć pred nama vedra, a evo do kada se očekuju TROPSKI DANI

Društvo

TROPSKO VREME U SRBIJI: Danas čak do 37 STEPENI - Uskoro preokret, kiša, grmljavina i pad temperature!

Društvo

Delove Srbije očekuju kratkotrajni pljuskovi: Stiže i osveženje, a onda skok temperature

Društvo

TEMPERATURA U VEĆEM DELU SRBIJE U PLUSU! Ipak, upaljen ŽUTI METEOALARM, a evo i zašto!