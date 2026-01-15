U jednom gradu Srbije -6, a u drugom čak 8 stepeni: Neverovatna temperaturna razlika ovog jutra u našoj zemlji

I dok je u većem delu zemlje otoplilo, pa su i jutarnje temperature u plusu, ledeno je jutros širom Vojvodine, osim na jugu Banata.

Temperatura u Somboru iznosi -6, u Subotici -5, a u Novom Sadu -4, dok je u Banatskom Kralovcu 2°C.

Južnije od Save i Dunava je znatno toplije, pa je u Beogradu 4, a u Kragujevcu čak 8 stepeni.

U ostatku Srbije temperature su uglavnom od 0 do 5 stepeni, u Dimitrovgradu i na Kopaoniku -1, u Negotinu i Sremskoj Mitrovici -2°C.

Sjenica jutros meri 0, a Zlatbor 3°C.

Inače, ovog jutra širom Srbije je vedro, dok je u Vojvodini maglovito.

Pred Srbijom je sunčan i topao dan, dok će u Vojvodini biti tmurno i hladnije.

Maksimalna temperatura biće od 4 u Vojvodini do 12 stepeni u centralnim predelima Srbije, u Beogradu oko 10 stepeni.

Toplo će biti i sutra.

Za vikend zahlađenje.

Autor: Marija Radić